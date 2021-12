Ja és Nadal a La Lliga, però encara queden alguns dies per a què arribi el 25 de desembre i inclús manquen partits per jugar-se aquesta mateixa setmana, ajornats en el seu dia per l'extensió de les finestres internacionals sud-americanes. La resta de futbolistes se n'aniran a les seves respectives cases a passar uns dies festa, però abans, en aquesta jornada, van desplegar les estovalles de les festes.

Ho van fer en una jornada que deixa de nou líder al Real Madrid malgrat el seu empat contra el Cádiz; i l'Alavés acompanya ara al Cádiz i al Llevant en els llocs de descens. Va ser una jornada que va confirmar la tíbia millora del Barcelona, l'estancament que viu l'Atlètic i la Reial Societat i la candidatura del Sevilla com a únic aspirant (de moment) a destronar a l'equip de Carlo Ancelotti. Però, per sobre de tot, va ser una jornada d'aroma familiar.

Va estar per un cantó l'avi, aquella figura familiar que sempre està present, però amb una jerarquia que es reivindica quan s'acosten aquestes festes. L'avi, clar, és en Jorge Molina, aquell incombustible davanter que no va trepitjar la Primera Divisió fins als 28 i que ara, als 39 i 241 dies, acaba de marcar un registre d'època. Els seus tres gols d'aquest diumenge contra el Mallorca l'alcen com el futbolista més veterà de les cinc grans lligues que ha sigut capaç de golejar per triple partida en un mateix partit.

"Els gols em donen més ganes de seguir treballant i de seguir gaudint del futbol", deia després de la seva gesta a l'Ariet d'Alcoy després de superar la marca que va deixar fixada el bètic Joaquim fa un parell de temporades, quan va marcar tres gols a l'Atlètic passats els 38 anys. Un duel, per cert, que es va tornar a disputar aquesta jornada, amb una derrota del Betis després de remuntar els bilbaïns un 1-2 en contra, frenant així les seves respectives ratxes.

Un Barça Juvenil

Però tornem al relat nadalenc i parlem dels nens, concretament els de Xavi Hernández. Va guanyar el Barça a l'Elche i la majoria del mèrit resideix en aquella bateria de joves als que les circumstàncies estan convertint en imprescindibles a l'equip blaugrana. Gavi (17 anys), Nico González (19) i Ferran Jutglà (22) van ser els autors dels gols, en una agònica victoria en la que també va destacar Ez Abde (20).

I els pares? Doncs sí, també van destacar aquells que tenien la responsabilitat de carregar amb el pes de la família i de respondre davant situacions complicades. Aquest diumenge es va reivindicar Iñaki Williams, anotant dos gols a la victòria de l'Atlètic contra el Betis. El divendres ho va fer Iago Aspas, marcant, assistint i originant els tres gols amb què el Celta va derrotar a l'Espanyol. El dissabte va ser el torn per Gerard Moreno, autor de dos dels tres tants amb qui el Villarreal va prendre el Reale Arena.

Error d'Oyarzabal

En aquest partit, un altre dels pares per excel·lència d'aquesta Lliga va tenir un d'aquells dies en què és millor no aixecar-te del llit. Mikel Oyarzabal va veure la primera vermella de la seva carrera per una dura entrada a destemps, però fins a un error d'aquesta gravetat va demostrar la seva categoria com futbolista, acceptant el càstig, interessant-se pel rival caigut (Yéremi Pino)i demanant perdó. "Soc el primer que sap que avui m'he equivocat i toca assumir-ho i aprendre d'això" va dir després a través de les seves xarxes socials.

Ni avis, ni nens, ni pares són capaços d'auxiliar a un Atlètic al qual li surt tot malament aquest curs. El dissabte va perdre en el Sánchez Pizjuán després de merèixer més a la segona part, però el darrer gol d'Ocampos va frustrar les seves ambicions d'almenys sumar davant l'equip que es situa com única amenaça pel Reial Madrid, que el supera en sis punts, encara que amb un partit més jugat.

Líder sense gol

La distància podria haver sigut major, però el conjunt blanc va ser incapaç de vèncer la resistència d'un Cádiz que necessitava un estímul així. Van treure els d'Álvaro Cervera un punt el Bernabeu després de sobreviure a un bombardeig de 36 trets del líder, encara que només nou entre els pals. No els serveix d'excusa al Madrid el brot de Covid que els ha deixat sense sis futbolistes per explicar el fre a la seva bona dinàmica.

Per la resta, el Getafe va prendre aire i surt del descens després de guanyar a l'Osasuna en l'últim sospir gràcies a un gol de Poveda i el Rayo va prosseguir amb la seva temporada de somni ajusticiant a l'Alavés en Vallecas. La jornada és tenca aquest dilluns amb el derbi de la ciutat de València a Orriols.

I, clar, parlem de la Covid, amb una incidència a Primera que de moment és reduïda, però que ja està causant estralls en altres categories. A Segona, el Lugo va anunciar ahir 23 positius i 27 confinats per contacte estret, una massacre que va forçar la suspensió del partit que l'enfrontava aquest dilluns contra l'Almería. A Inglaterra, la Premier League es va veure obligada a suspendre sis dels deu partits de la jornada. Així que, ja saben, vigilin amb la Covid.

Resultats de la 18ª jornada

Celta 3 - Espanyol 1

Rayo 2- Alavés 0

Real Sociedad 1 - Villarreal 3

Barcelona 3 - Elche 2

Sevilla 2 - Atlético 1

Granada 4 - Mallorca 1

Athletic 3 - Betis 2

Getafe 1 - Osasuna 0

Real Madrid 0 - Cádiz 0

Levante-Valencia (Dilluns, 21.00 h)