El president del Club Bàsquet Castelló, Josep Roca Cuffí (Figueres, 24/02/1966), és un dels socis fundadors de l’entitat, que suma més de catorze anys de vida. Des de fa cinc anys, Roca va agafar la presidència d’un club on la junta directiva està formada, principalment, per pares i mares que ajuden a tirar endavant el bàsquet a Castelló d’Empúries.

El figuerenc suma cinc anys com a president i és un dels socis fundadors del Club Bàsquet Castelló després de desvincular-se de l’Esplais fa catorze anys.

Quina és la salut del club actualment?

Hem travessat un moment complicat amb la pandèmia, com tothom. Aquest any comencem a veure la llum després dels moments més complicats de la pandèmia. Havíem arribat a tenir més de cent nens i nenes i, ara, en tenim al voltant dels seixanta. Podríem dir que s’ha generat una nova il·lusió en aquests moments, també amb el conveni de col·laboració que tenim amb l’Adepaf i el Peralada.

En què consisteix exactament?

Aquesta col·laboració arriba a la seva segona temporada. Bàsicament, cedim instal·lacions per a poder entrenar al nostre municipi. A més, el primer equip de l’Adepaf està jugant a Castelló d’Empúries en aquests moments. Ens van cedir la seva plaça a Tercera Catalana i també és molt d’agrair, sembla que tornem a aixecar el cap, amb el projecte CEBA també. Caganius que comencen des de ben petits. El resum és que la unió fa la força, estem molt contents amb el conveni, i amb l’ajuda i les facilitats de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Aquesta il·lusió renovada es va poder veure el dia de la presentació.

Sí, vam poder reunir tota la família del Bàsquet Castelló fa un mes. Fa molts anys que ho fem, a més, la Lídia, la coordinadora, ens va ajudar molt amb molt bones idees, com la castanyada que vam fer, per exemple. Des del punt de vista esportiu, tant ella, com en José Aranda, com en Carlos Bermúdez, són la gent que en l’àmbit esportiu ens han ajudat més. També sense els pares i mares de la junta, seria molt complicat poder tirar endavant tot això. Ara és complicat, i la gent és capaç de renunciar a part del seu temps lliure pel bé comú, i estem molt contents. La intenció, ara, és seguir consolidant el projecte.