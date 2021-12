L'extenista espanyol Manolo Santana, guanyador de quatre títols de 'grand eslam' i pioner i llegenda del tenis espanyol, ha mort aquest dissabte a Marbella (Màlaga) als 83 anys.

"El Mutua Madrid Open lamenta comunicar que Manuel Santana ha mort aquest dissabte a Marbella als 83 anys", ha anunciat l'organització del torneig. "La família del Mutua Madrid Open vol demanar respecte a la família de Santana i enviar una abraçada enorme a tots els seus éssers estimats", ha afegit.

Nascut a Madrid el 1938, Santana va començar el seu idil·li amb el tenis com a aplegapilotes al Club de Tenis Velázquez de la capital espanyola, on va cridar l'atenció dels seus dirigents i va començar a formar-se com a tenista professional. Des de les seves victòries al Campionat d'Espanya, el madrileny va començar a apuntar més alt i a triomfar al circuit internacional.

Amb australians i nord-americans dominant el tenis mundial, Santana va ser capaç d'enfrontar-los en la dècada dels seixanta. El seu primer 'grand' va ser sobre la terra parisenca del Roland Garros a 1961 contra l'italià Nicola Pietrangeli, abans de tornar a gravar el seu nom a la 'Copa dels Mosqueters' també el 1964 i contra el mateix rival.

Només un any després, el 1965, es va convertir en el primer europeu que va alçar l'US Open des que ho va fer Henri Cochet al 1928, tot després d'imposar-se en la final al sud-africà Cliff Drysdale.

El seu palmarès de 'grand eslam' es va completar amb la conquesta de Wimbledon al 1966 davant el nord-americà Dennis Ralston, posant fi a dotze anys de sequera europea a l'herba de Londres.

Tot i que mai no va poder aconseguir el títol de Copa Davis, Santana sí que es va penjar la medalla d'or als Jocs Olímpics de Mèxic del 1968, on el tenis va participar com a esport d'exhibició i on també va guanyar una plata en dobles.

Després de retirar-se al 1980, el madrileny va continuar lligat al tenis com a entrenador, sent capità de l'equip espanyol de Copa Davis en dues etapes --1980-85 i 1995-99--, i com a promotor.

De fet, de la mà de Ion Tiriac, va ser fonamental per aconseguir que Madrid acollís una cita fonamental del circuit ATP i WTA, el Mutua Madrid Open, que s'organitza des del 2002. Santana va ser director del torneig des del 2002 i ara n'era president d'honor, i la pista central de la Caja Mágica porta el seu nom.