Els 14 clubs que componen la Comissió Delegada de LaLiga, seguint el mandat establert en l’assemblea del passat 12 d’agost, han ratificat per unanimitat el seu suport a LaLiga Impulso, l’acord estratègic aconseguit amb el fons d’inversió CVC per impulsar el creixement global de LaLiga i els seus clubs.

L’acord de LaLiga Impulso, que ja va ser aprovat per unanimitat el mes d’agost passat, s’ha reformulat per adaptar-lo a la participació de 39 dels 42 clubs de LaLiga que s’hi han adherit. Aquest ajust no modifica la valoració econòmica de LaLiga, que es manté en 24.250 milions d’euros. Una vegada aprovat per la Comissió Delegada, l’acord serà presentat perquè es ratifiqui en l’Assemblea Extraordinària convocada per al pròxim 10 de desembre.

El pla d’inversió de LaLiga Impulso suposa, després d’aquesta adaptació, una inversió de 1.994 milions d’euros que permetrà als clubs participants disposar dels recursos necessaris per emprendre projectes de creixement i consolidació des del punt de vista esportiu i empresarial. LaLiga, com ja es va anunciar en el seu moment, mantindrà intactes les seves competències esportives i d’organització i de gestió de la comercialització dels drets audiovisuals.

La nova formulació garanteix l’absència d’impacte entre els clubs no participants. Per a la resta, aquesta injecció de més de 1.990 milions d’euros compromet els clubs a destinar fins al 70% dels recursos a inversions vinculades a infraestructura, desenvolupament internacional, desenvolupament de marca i producte, estratègia de comunicació, pla d’innovació i tecnologia i pla de desenvolupament de continguts en plataformes digitals i xarxes socials, podent disposar de fins a un 15% addicional per a la inscripció de jugadors i l’altre 15% per a deute financer.

Com a garantia d’aquest compromís, són molts els clubs que ja han enviat a LaLiga el seu ‘Pla de Desenvolupament de Club’ en el qual es destalla la destinació dels fons i els projectes d’inversió i iniciatives de creixement específiques per al club.

Entre d’altres, els clubs participants en la Comissió Delegada, valoren molt positivament l’acord de LaLiga Impulso. Per a Amaia Gorostiza, presidenta de l’SD Eibar, «a més de la important injecció econòmica, el coneixement que aquest fons té del sector ens permetrà als clubs desenvolupar projectes estratègics que garanteixin el nostre creixement futur. Considerem de vital importància que tots els clubs anem en la mateixa direcció al costat de LaLiga i de la mà d’un partner com CVC, ja que serà en benefici de la mateixa competició. No tenim dubtes que amb aquest acord LaLiga serà més forta i rendible, i per tant els clubs ens en beneficiarem».

Un acord que arriba en el millor moment, com apuntava el vicepresident del Sevilla FC, Jose M.ª del Nido Carrasco: «Més enllà dels projectes concrets que volem desenvolupar en el nostre club, des del nostre punt de vista és un acord estratègic que arriba en un moment fonamental perquè és ara quan hem de donar aquest gran impuls a la nostra competició per continuar creixent en un context cada vegada més complicat.

En paraules de Miguel Ángel Gil Marín, conseller delegat de l’Atlètic de Madrid i vicepresident primer de LaLiga, «per a LaLiga i els clubs que la integren, l’acord amb CVC és una oportunitat per adaptar les instal·lacions actuals a les exigències d’un mercat molt competitiu i en expansió. Aquest acord ens permetrà millorar les infraestructures i adequar-les a les noves tecnologies per oferir nous continguts en diferents formats i amb millors estàndards de qualitat. A més, invertir en recursos tecnològics –tant tècnics com humans– ens oferirà l’oportunitat d’arribar a més públic i oferir més i millors serveis i continguts.

En la mateixa línia es va manifestar Javier Fernández, president del Real Sporting i vicepresident segon de LaLiga. «En les pròximes setmanes es completarà la documentació per tancar un acord històric per al futbol espanyol. Ara és el moment de posar unes bases sòlides per al futur amb el creixement de LaLiga i dels clubs que hem sigut partícips de la seva tremenda evolució en els últims anys. La maduresa de LaLiga i els qui la formem es veurà reflectida en els apassionants projectes que portarem endavant per modernitzar les nostres infraestructures, diversificar les nostres fonts de recursos i permetre acostar-nos molt més als nostres aficionats, tant en les nostres comunitats com en la resta del món».