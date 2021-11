Dues victòries i cinc derrotes és el balanç de la jornada de bàsquet altempordanès aquest cap de setmana. El sènior masculí del Bàsquet Vilafant de Segona Catalana ha aconseguit la victòria aquesta jornada contra el BC Torroella (75-63) per sumar el tercer triomf del curs i situar-se en la vuitena posició de la taula. Per la seva banda, a Tercera Catalana el Prisco-l’Escala masculí s’ha imposat al Porqueres aquest cap de setmana (81-66), sumant el sis de sis en victòries aquest curs i situant-se en la tercera posició amb dues jornades menys per haver descansat anteriorment.

Per ordre de categoria, a Primera Catalana masculina, l’Adepaf a cedit aquesta jornada contra el Blanes (65-75). Tot i la bona primera meitat del sènior de l’Adepaf (42-42), els figuerencs s’han trencat a l’inici del, tercer període amb un parcial de 0-9, trencant el partit, i que va marcar la diferència final en el marcador. Els de Marc Forcada continuen en última posició amb només una victòria i vuit derrotes. A Segona Catalana femenina, el Bàsquet Vilafant ha caigut aquest cap de setmana contra el Tona (59-37), sumant la cinquena derrota del curs en set jornades i situant-se en la penúltima posició de la taula. Per la seva banda, el Prisco-l’Escala també ha perdut aquesta jornada contra el Fontajau IN2IN (57-65), sumant la tercera derrota del curs en set jornades, però mantenint-se en la tercera posició de la taula classificaria. A Tercera Catalana masculina, més enllà del triomf dels escalencs, que continuen intractables en lliga, el Castelló ha caigut a la pista del Fontcoberta (76-63). Els d’Agustí Puig es troben en l’última posició de la lliga amb només una victòria i sis derrotes. En la mateixa categoria, l’Escolàpies ha caigut davant el Fontajau IN2IN (78-44), sumant la cinquena derrota del curs, consolidant-se en la setena posició. Tanmateix, aquest cap de setmana del dissabte 4 i del diumenge 5 de desembre, els equips altempordanesos no competeixen, ja que es tracta del descans de lliga corresponent al Pont de la Puríssima i la jornada de bàsquet es reprendrà el cap de setmana següent, l’11 i 12 de desembre.