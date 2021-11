Bona jornada dels equips altempordanesos a Segona Catalana, ja que cap dels representants de la comarca va perdre aquest cap de setmana. Tres victòries i un empat com a balanç de la desena jornada de lliga, arribant a la penúltima jornada de la primera volta de la fase.

L’alegria de la jornada la va protagonitzar el Llançà (4-0), que va golejar un Camprodon amb Albert Parés a la banqueta des de fa unes setmanes. Els costaners van dominar des del primer moment per endur-se el triomf, una victòria que va començar a encarrilar Jan Carbonés (32’). Cinc minuts més tard, Adrià Espinosa va ampliar la distància (37’) i, per si de cas, Carbonés va tornar a marcar abans del descans (43’). En la represa, Espinosa va marcar el definitiu 4-0 (71’) i Iker Contreras va aturar un penal per deixar la porteria a zero.

Tanmateix, l’Empuriabrava-Castelló va endur-se un triomf treballat contra l’Amer (3-2), on un gol en pròpia porteria dels visitants (13’), una diana de Jawo (35’) i la rubrica habitual de Pol Compte (58’) van determinar el resultat final. Una victòria que també va poder celebrar l’AE Roses, superant el Besalú (3-1) amb gols de Gueye (49’), Batis (54’) i Araya (84’). A més, la Marca de l’Ham va sumar un valuós punt contra el Porqueres d’Àngel Roig (1-1) per tancar una jornada sense derrotes dels equips de la comarca.