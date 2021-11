La plataforma contra la candidatura olímpica dels jocs d’hivern Barcelona-Pirineus 2030 ha distribuït un manifest que cada cop va aconseguint més adhesions. Una de les darreres firmes l'ha rubricat el Centre Excursionista Empordanès. Segons aquells que mostren la seva oposició a la cita olímpica, aquest «és un projecte que no respon a les necessitats del Pirineu. S’està duent a terme amb secretisme i opacitat, sense la participació de la població del territori i està impulsada pels lobbies econòmics».

En el manifest, s'exposa que «apostar per uns jocs olímpics d’hivern en un context d’emergència climàtica és una greu irresponsabilitat. Les pujades de temperatura són més altes al Pirineu, i les conseqüències, més greus». Aquesta informació es complementa amb aquestes dades: «El tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya avisa que la temperatura pujarà entre 0,7ºC i 2,1ºC i que la precipitació caurà un 6,8% entre els 2031 i el 2050. Les estacions d’esquí pirinenques, que ja depenen en bona mesura de la producció artificial de neu, no seran viables a mitjà termini. No té sentit abocar-hi més inversions».

Cada vegada són més les entitats i professionals de l'esport que manifesten la seva postura contrària a aquesta cita olímpica publicant missatges a les xarxes socials amb l'etiqueta #StopJJOO .