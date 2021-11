Cap de setmana accidentat pels representants del futbol altempordanès a segona catalana. I és que el derbi de la comarca que havia d’enfrontar l’Empuriabrava-Castelló i el Llançà va quedar suspès pel fort vent de tramuntana que va bufar diumenge passat, encara sense data per a poder-se recuperar. Tanmateix, la nota positiva del cap de setmana la va donar l’AE Roses sumant la seva segona victòria de la temporada a la categoria davant el Camprodon (6-1), una golejada que serveix als homes de Ramon Pérez per a refer-se de la dinàmica de resultats anteriors i començar a mirar cap amunt a la taula per assolir la permanència. La golejada, però, només va comptar amb un gol a la primera meitat, una diana d’Ivan Vargas Balmon (24’) que va marcar el seu segon gol ja en la represa (53’). A partir d’aquí, Èric Pérez (60’), Alioune Gueye (75’), Marc Llopis (81’) i Muñoz (83’) van tancar una de les golejades de la jornada per celebrar el triomf al Mas Oliva.

La derrota de la jornada la va signar la Marca de l’Ham, que suma la segona ensopegada consecutiva en lliga. Aquest cap de setmana passat, els figuerencs van caure contra el Bosc de Tosca (0-3), amb un gol en pròpia porteria abans del descans (42’), un gol de Darnés a la segona meitat (61’) i un penal que va transformar Uri Santos al final (89’).