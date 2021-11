El Club Escacs Figueres va competir en el Campionat de Catalunya d'edats per equips a l'hotel Don Angel de Santa Susanna, tornant a ser el club de Girona amb més participants, arribant als nivells d'abans de la pandèmia amb quatre equips i un total de dinou jugadors. Concretament el Figueres va presentar equips a sub10, sub14 i sub16, tot i que l'equip sub12, format per Marc Bartra, Lluc Guerra i Àngel Osses, amb el reforç del Barberà Luka Berishvili, i per tant juga com a equip Mixt B. D'altra banda, també hi van participar a sub8, Adrià Garcia i a sub18-sub20, Laura Viñolas, que formen part d'equips Mixtes.