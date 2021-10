Carles Montllor ha estat el guanyador de la 16a Marató d'Empúries, amb nou rècord de la prova, arribant a meta amb 2:21:43, dos minuts menys que el rècord anterior, del 2012, convertint-se en nou campió de Catalunya. En categoria femenina, la guanyadora ha estat Carmen Martín Valencia, amb 3:08:11.

Un miler de persones s'havien inscrit a les diferents proves que s'han celebrat entre dissabte i diumenge: marató, mitja marató, 10km, 5km i proves infantils.

La marató no s'havia pogut córrer des del 2018, ja que el 2019 es va suspendre per fort vent, l'any passat per la covid i l'edició d'aquest any s'havia ajornat uns mesos, ja que tradicionalment es fa entre finals d'abril i principis de maig.

En la categoria de marató, Carles Montllor ha guanyat de forma destacada. L'anterior campió, Xavier Tomasa, ha entrat segon, amb un temps de 2:31:06, i Jorge Juan Mendoza, tercer, amb 2:42:12.

En categoria femenina, les tres primeres han estat Carmen Villa, seguida de Stella Maris Beazzutti, amb 3:20:11, i Anahi Herrera, amb 3:22:43.

La mitja marató ha acabat amb Jordi Muela (1:12:48), Joseluís Cruz (1:13:20) i Xavier Matarín (1:14:08) al podi en categoria masculina, mentre que Jackeline Gómez (1:24:47), Sílvia Roca (1:28:33) i Tànnia Quiros (1:32:05) formaven la tripleta guanyadora en categoria femenina.

A la darrera de les curses que es corrien avui, la de 10km, els guanyadors masculins han estat Ferran Coll (33:08), Arnau Marca (35:07) i Gaetan Fetaud (35:33), mentre que les millors en categoria femenina han estat Rosa Matamala (43:06), Emmanuele Joubin (43:23) i Juliette Rodrigues (45:16).

Ahir es van correr les proves infantils i la dels 5km. En aquesta última, Ferran Coll guanyava amb un temps de 16:23, seguit d'Omar Palma, 17:47, i Antoni Puig, 18:25. En categoria femenina, Carmen Maria Rodríguez, amb 19:23, seguida de Rosa Matamala, 21:41, i Marina Alberich, 22:55.