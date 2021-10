Samuel Dávila (Inverse- Scarpa) i Àngela Castelló (Esports Nabes) van ser els guanyadors de la primera edició de l’Olla de Tapis, la nova cursa de trail running altempordanesa, amb uns temps d’1 hora i 40 minuts, i 2 hores i 2 minuts respectivament. I és que la cita va aconseguir aglutinar un total de 261 participants, confirmant la bona acollida d’aquest nou circuit dissenyat per a gent amb experiència en el món de les curses outdoor i de trail running a la comarca. Un recorregut que, a més, va assolir un dels seus principals objectius abans de començar: posar en valor l’entorn natural de Tapis i Maçanet de Cabrenys a través de l’esport.

Des de les primeres passes, el veneçolà establert a Figueres, Samuel Dávila (Inverse – Scarpa) va posar un ritme alt per escapar-se. El seguien un grup compacte format per Toti Bes (Esports Nabes), Pep Pagès (Reptes Dr. Soler), Miquel Cruz (Matxacuca) i el corredor local Xavier Llorente. El grup es va mantenir compacte fins el punt més alt de la cursa, el Puig Falcó. A partir d’allà i fins a l’arribada, set quilòmetres de baixada, el veneçolà va posar la diferència final per deixar un podi de luxe amb Dávila al calaix més alt (1h40’), seguit en segon lloc per Pep Pagès (1h42’) i, finalment, Miquel Cruz (1h45’) en tercera posició.

En categoria femenina, Àngela Castelló (Esports Nabes) va imposar el seu ritme i no va tenir rival (02h01’), demostrant un estat de forma altíssim per aquest darrer tram de la temporada. La jove Abril Torrent (02h16’) i la corredora de Vigetanes, Maud Noutte, (2h26’) van completar el podi.

Part del recorregut de l’Olla de Tapis entra i surt de la frontera. I és que un total de vuitanta-sis corredors de la Catalunya Nord van prendre part a la cursa. En converses mantingudes les últimes setmanes, la propera edició de l’Olla de Tapis formarà part del Campionat de Vallespir de curses de muntanya. Una activitat transfronterera real, assolint un altre dels objectius marcats abans de començar aquesta primera edició i, a més, completant el seu èxit a l’hora d’unir l’esport altempordanès amb el de la Catalunya Nord.