Moltes ganes de treure el cap dins el món del rugby en el partit disputat a Mataró contra Les Valkiries, del Rugby Club Alt Empordà. Primera part molt igualada, on les defenses, tenien molt clar el que havien de fer per dominar els atacs, deixant poc espai i sobretot anticipant les jugades que podien fer les davanteres.

Poc a poc Les Valkiries van anar deixan els nervis del principi, i començaren a donar més fluïdesa al joc, amb una molt bona obertura cap als tres quarts que avançaven amb fluïdesa fins a la linea de 22 metres, i donaven pas a la primera línea que transformava el primer assaig, amb l'Adri com a protagonista, i la transformació. La primera part va seguir amb la tònica amb unes Valkiries molt ben posicionades al camp, tant en defensa, que una ràpida recuperació va donar pas, a una gran jugada col·lectiva, on una passada amb el peu a l'espai, va servir per que la jove Ariadna aconseguís la segona marca per l'equip.

Tot i el sotrac, el Mataró no és va donar per vençut, i amb una jugada a base d'insistir, varen aconseguir retallar la distància.

Les noies de l'Alt Empordà varen seguir assetjant l'àrea rival, aconseguint l'última marca, una altre jugada de les delanteres, la va aprofitar la Ferru, amb la seva experiència per escapolir-se i fer la marca que deixava el 5 a 17 al descans.

La segona part va començar amb la mateixa situació, les valkirias dominant en defensa on les tres quarts, no deixaven de lluitar cap pilota, fins i tot recuperant molts metres a l'atac local.

Amb l'equip llançat a l'atac, les noies avançaven metres i la jove palamosina Sandra, obria la llauna a la segona part.

En una recuperació a la nostra àrea, una escapada de 50 metres de la Gena, capitana de l'equip va servir perquè la Cheli, fes la primera de les dues marques aconseguides durant el partit.

No obstant, les mataronines no donaven el braç a torse iamb un equip ple de noies sub-18 donaven guerra frenant els atacs, ja amb el cansament per la calor, i per la igualtat del partit, reduïen distància amb una jugada per la banda.

Les noies varen fer un últim esforç, i aconseguirien la última marca a l'últim minut de partit, deixan el marcador final 10 a 34.

Partit important per l'equip i pel club, ja que aquest any el femení, fa realitat el somni de poder disputar partits a la lliga catalana.