«No som gaire de PlayStation, nosaltres». Així resumeix Jesús Márquez la relació amb el seu fill i la passió per assolir reptes sempre que la feina ho permet. El vilafantenc Jeremy Márquez ja és tot un aventurer amb només 15 anys de la mà del seu pare, literalment i figuradament. Des de fa temps, pare i fill aprofiten les vacances per gaudir de la natura i l’esport amb diferents desafiaments que no solen atraure especialment els adolescents en general.

Aquestes vacances han donat per dues rutes exigents per a qualsevol. D’una banda, els Márquez van realitzar el GR-99, el camí natural de l’Ebre, en bicicleta. Gairebé mil quilòmetres de recorregut en poc menys de deu dies per gaudir de l’esport i la natura. Així doncs, aquest juliol, des de Fontibre, pare i fill van enfilar fins a la desembocadura de l’Ebre ben equipats per fer «l’escalfament» del repte real que tenien al cap.

Una setmana després de completar el recorregut, els Márquez van posar rumb als Alps, on Jesús i Jeremy van avançar cap al cim del Mont Blanc, una de les escalades emblemàtiques d’Europa i reconeguda a tot el món. Poc més de 4.800 metres d’alçada, un objectiu que es van marcar els Márquez per a aquest estiu del 2021. «Vam anar a Chamonix per fer la ruta clàssica del Mont Blanc pel refugi de Goûter. Al tercer dia es va complicar la cosa, ja que va arribar un torb que va fer impracticable la ruta», recorda el pare. Tanmateix, poc després, juntament amb en Jeremy, de només 15 anys, van poder assolir el cim del Mont Blanc.

Un ascens que s’ha de sumar a tants altres, com la Transpirenaica el 2018, quan en Jeremy tenia 12 anys. Un camí que continua, de moment, de la mà amb el seu pare.