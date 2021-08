L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Roses ha adquirit un autodescensor per facilitar la pràctica de l’escalada al rocòdrom de la Pista Polivalent de la zona esportiva. Aquesta eina permet una major independència en l’ús de la instal·lació, ja que no precisa monitoratge específic durant el seu ús en augmentar la seguretat desaccelerant el descens en la baixada o en cas de caiguda.

En el moment actual ja ha estat instal·lat un autodescensor en el costat dret de la instal·lació, que es preveu completar properament amb un altre a la part esquerra, fins aconseguir cobrir la totalitat de l'estructura. L’aparell es compon d’un element amortidor que, en cas de caiguda o quan es fa necessari baixar del rocòdrom un cop s’ha arribat a la seva part superior, fa que el descens sigui tranquil a una velocitat màxima de 2m/s.

Aquesta modalitat no necessita l’acompanyament d’un monitor especialitzat per assegurar a l'escalador (és suficient amb una persona amb coneixements o adulta que supervisi la connexió del mosquetó de la cinta de l’autodescensor a l’arnès de l’usuari). Ofereix, per tant, una autonomia i seguretat que s’espera faciliti l’ús de la instal·lació tant per petits com per grans, oferint també una vessant més lúdica i recreativa del rocòdrom.

La regidora d’Esports de Roses, Verònica Medina, destaca “la satisfacció de l’àrea d’Esports per l'adquisició de l'autodescensor, que ens permetrà oferir la possibilitat de realitzar la pràctica d'escalada sense tenir la necessitat de tenir un monitor especialitzar en aquest àmbit. A partir d'ara podrem tirar endavant diverses activitats per gaudir al màxim possible d’aquesta instal·lació esportiva municipal".

El rocòdrom de la Pista Poliesportiva de Roses té una alçada de 8,2 metres i una amplada de 7 m, amb 63 m² escalables. Disposa d’una estructura de tipologia boulder (rocòdroms d’altura inferior a 3 metres), i una altra tipus zona d’escalada, més tècnica, que arriba fins als 8 metres. D’aquesta manera s’augmenten les funcions i possibilitats, permetent l’escalada esportiva, l’entrenament, la docència i iniciació, que ara amb la instal·lació de l’autodescensor es veuran ampliades. A més, el fet que es tracti d’una instal·lació coberta (indoor), permet el seu ús en qualsevol època de l’any independentment de la climatologia.

El nou autodescensor ha tingut un cost de 3.547 euros.