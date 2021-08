Núria Picas, una de les corredores de muntanya més reconegudes mundialment, fa una xerrada a Sant Llorenç de la Muga. És el diumenge 15 d’agost, a les vuit del vespre, a la Font Pudosa, darrere l’església. L’acte està organitzat per l’Associació Esportiva i Cultural Arrelats a la Muga. Per assistir cal reservar plaça al correu arrelatsalamuga@gmail.com.

Tal com explica Martí Lagresa, un dels membres de l’organització, «durant la conferència Núria Picas parlarà de la seva carrera des del vessant esportiu, però també des del punt de vista personal, i ens descobrirà com es viu el procés de convertir-se en una corredora referent». La xerrada, de fet, s’ha previst com tota una lliçó de vida que servirà per transmetre els coneixements d’una gran esportista. En aquest sentit, el fet que Sant Llorenç pugui rebre una esportista d’elit com Núria Picas és molt destacat i únic. «Aquest no deixa de ser un poble petit, i poder tenir una persona com la Núria que és coneguda, m’atreviria a dir, mundialment, és un plaer enorme», destaca Martí Lagresa. Després de la xerrada, s’ha programat la projecció de la pel·lícula ¿Por qué haces esto?, de Carlos Llerandi. Una nova oportunitat per seguir explorant el món de les curses de muntanya «Ell és un filmmaker que fins fa poc estava a l’Himàlaia amb en Kilian Jornet. És una persona de pes i emergent», explica Lagresa.

Sant Llorenç també es prepara per rebre a l’atleta Clàudia Galícia, que farà una xerrada el dissabte 28 d’agost a les nou de la nit, també a la Font Pudosa. La proposta també es complementarà amb la visualització d’un film de Carlos Llerandi.

Dos anys d’espera

Portar Núria Picas a Sant Llorenç no ha estat fàcil, i és que la pandèmia ha fet la guitza. «Ella sempre ha estat oberta a venir a fer la xerrada, i de fet s’havia de fer ara fa dos anys. Però just quan només faltaven uns 15 dies per fer la conferència, es va declarar l’estat d’alarma. I fins ara no ho hem pogut reprendre. Estem contents, és una oportunitat que no sempre passa», detalla Lagresa, feliç de saber que ara, si tot va bé, el poble podrà gaudir de les sàvies paraules d’una de les referents mundials del trail.