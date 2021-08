La Cursa de la Dona de Figueres ja té data de celebració, serà el pròxim 7 de novembre. L’esdeveniment organitzat pel Grup Iris arriba a la seva sisena edició. Aquest any, i com ja va passar en l’edició passada, no podrem veure aquella marea rosa inundant els carrers de la ciutat de Figueres, ja que novament la cursa es proposa en format virtual a través de les xarxes socials, per seguretat sanitària. Les inscripcions ja estan obertes, i es poden fer entrant a la pàgina web www.grupiris.cat o anant presencialment a la botiga Valosport de Figueres.