El FC Barcelona i el davanter brasiler Neymar da Silva han signat un acord transaccional, amistós i extrajudicial per posar fi als diversos procediments judicials oberts entre les dues parts, després que el futbolista deixés el club blaugrana al final de la temporada 2016-2017 per anar al PSG francès. En concret, amb l'acord es tanquen tres reclamacions laborals i un procediment civil, ha informat el club en un comunicat. Per això, en total, el jugador ja no reclamarà el total de 47,15 milions i el Barça farà el mateix amb 16,7 milions que li reclamava a Neymar.

Neymar Jr. reclamava fins a 3,5 milions d’euros al Barça sota el concepte de la liquidació del seu sou un cop va marxar al PSG l’estiu del 2017. El Barça li reclamava 10 milions d'euros per retencions fiscals, i ambdues parts tenien un altre litigi per la prima de renovació que reclamava el futbolista. Amb anterioritat un jutjat de Barcelona havia dictaminat que Neymar havia de retornar 6,8 milions al Barça i va desestimar la pretensió del jugador, que volia cobrar 43,6 milions que, segons ell, el club li devia quan va marxar a jugar a París.