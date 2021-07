Des del dimecres passat i durant tota aquesta setmana, el gimnàs Tae-Sport de l’Arengada de Vilafant és el centre de recollida de material i medicaments destinats a apaivagar la crisi sanitària de Cuba. La iniciativa ha estat promoguda pel campió olímpic Joel González i la seva parella, la dissenyadora gràfica Camila Lores. Durant els primers dies d’aquesta campanya solidària, els seus promotors no han parat de rebre bones notícies en forma de donacions. «En principi –explica Joel– només volíem rebre el material dimecres passat, però aviat vam veure que la gent i les entitats volien col·laborar i que necessitàvem una mica més de marge per a poder-ho recollir tot i enviar el màxim de coses possibles».

Abans d’iniciar la recollida, la Camila i en Joel van parlar amb el consolat cubà per a garantir que es podria fer l’enviament i la resposta va ser positiva. «A Cuba la crisi sanitària derivada de la pandèmia està provocant molts problemes, perquè l’embargament que pateix la nostra illa fa que sigui molt difícil adquirir productes a l’estranger», explica Camila Lores. Ella és cubana i fa dos anys que resideix a l’Estat espanyol. A la seva família té membres que pertanyen al sector sanitari i que coneixen bé la problemàtica, com és el cas del seu avi i la seva tia, metges de professió.

«Les mobilitzacions de la gent en sortir al carrer aquests darrers dies no ha fet altra cosa que accentuar la transmissió del coronavirus. Allà falten medicaments, equipaments. Tenim un sector de la medicina de reconeguda qualitat, però els falten mitjans per a poder actuar», afegeix.

Joel González reconeix que «les mostres de solidaritat rebudes han estat grans. La gent ens ha portat medicaments, mascaretes, gels i hi ha farmàcies, fins i tot dues de Barcelona, que han contactat amb nosaltres per a facilitar-nos més productes. També hi ha gent, amics i coneguts, que ens han enviat diners per a adquirir-ne». Camila Lores té clar que «el més important és salvar vides. A Cuba hi ha un alt percentatge de població envellida i això fa que el sector de gent amb risc sigui molt elevat».

La recepció del gimnàs del carrer Empordà de l’Arengada ha tingut aspecte de farmàcia en alguns moments. Tot sigui per una bona causa.

Del tatami al micròfon per comentar els jocs de Tòquio

Joel González Bonilla (Figueres, 1989) va decidir, fa pocs mesos, deixar la seva carrera esportiva d’alt nivell en el taekwondo. En el seu currículum hi ha dues medalles olímpiques, la d’Or dels Jocs de Londres 2012 i la de Bronze de Rio 2016. També ha assolit dos campionats del món (2009 i 2011) i dos europeus (2010 i 2012). En la seva decisió van influir les desavinences amb la gestió de la junta actual de la Federació Espanyola. Des de Rio es va començar a preparar per anar als Jocs de Tòquio 2020, però les lesions el van aturar i, després, la suspensió derivada de la pandèmia, va obrir una finestra que aviat es va tancar.

Però Joel González, llicenciat en criminologia, serà present als Jocs de la capital nipona d’una altra manera, des de fora del tatami, com a comentarista de TVE. «Em fa molta il·lusió. Participaré en la retransmissió de la cerimònia inaugural i com a comentarista de les competicions de taekwondo. Espero sortir-me’n!».