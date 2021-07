La selecció argentina és la campiona de la Copa Amèrica 2021 després d'imposar-se a la final al Brasil gràcies a un gol anotat per Ángel Di María en el minut 22 (1-0). En un partit sense ocasions pels dos equips, l'Argentina va saber manejar millor el ritme i conservar el seu avantatge.

Els argentins, que no aconseguien un títol des de la Copa Amèrica de 1993, van aconseguir el seu somiat 'Maracanazo' guiats per Lionel Messi -que va aixecar el seu primer trofeu amb l'Argentina-, qui, malgrat la seva actuació enfosquida a la final, va ser triat com un dels millors del torneig.

La victòria va elevar a 20 el nombre de partits en què l'Argentina no coneix la derrota, va frenar la sèrie de 13 partits invicte que tenia el Brasil i va permetre als visitants venjar-se de la derrota patida en semifinals de la Copa Amèrica el 2019 contra els brasilers i evitar el segon títol consecutiu per a la Canarinha.

El capità blaugrana, Leo Messi, es va emocionar quan va sentir el xiulet que significava el final del partit, ja que sempre ha sigut durament criticat per la premsa argentina per perdre diverses finals amb la seva selecció. Per això, va ser un dels qui més va celebrar aquesta victòria i va voler compartir la seva alegria a les xarxes socials: