La tennista Paula Badosa ha avançat a vuitens de final de Wimbledon, tercer 'grand slam' de la temporada, després de remuntar i guanyar aquest dissabte contra la polonesa Magda Linette (5-7, 6-2, 6-4), i s'enfrontarà a la txeca Karolina Muchova per un lloc a quarts.

Badosa, número 33 del rànquing WTA, ha començat el partit amb un break que li ha permès posar-se per davant tota la trobada fins a l'aparició de la pluja després de finalitzar el vuitè joc (5-3). La llarga aturada, en canvi, no ha sentat excessivament bé a la catalana, que ha vist com Linette guanyava quatre jocs consecutius i s'ha emportat la màniga.

No obstant això, el contratemps no li ha passat factura i s'ha fet lloc en el segon set (4-0), que ha aconseguit guanyar en la seva cinquena oportunitat per igualar el partit. Tot s'ha hagut de decidir en un tercer parcial en què aviat s'ha trobat amb un 3-0 en contra que s'ha obligada a remuntar.

Amb ofici i molt més sòlida des del fons de la pista, Badosa ha aconseguit un break en el cinquè joc que li ha permès equilibrar el partit. Després de dues pilotes de break malgastades, no ha fallat en la tercera, al novè joc, vital per poder tancar la trobada al seu favor després de dues hores i 24 minuts de joc.

Ara, es veurà les cares a semifinals amb la txeca Karolina Muchova, número 22 del món, que ha passat amb menys dificultats aquest dissabte i ha deixat fora de concurs la russa Anastasia Pavlyuchenkova, 19 del rànquing WTA, en dos sets (7-5, 6-3).