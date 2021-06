Guillem Pujeu, únic pilot espanyol de la Lamborghini Super Trofeo Europe, va aconseguir la segona posició de la categoria Pro Am en la tercera jornada del campionat celebrada a Zandvoort, Països Baixos, el cap de setmana anterior. El diumenge van tenir un fallo mecànic que els va allunyar del podi en l'última volta.

La primera tirada de la carrera del dissabte la va realitzar el company de Pujeu, Massimo Ciglia, qui va entregar el cotxe en P5 de la Pro Am i P14 de la general. En un circuit en el qual és molt difícil avançar, Pujeu va anar guanyant terreny, avançant a rivals i gràcies al safety car va poder arribar fins a P3 de la Pro Am. Els tres primers cotxes de la Pro Am van estar lluitant a menys d'un segon de diferència en les últimes voltes. Finalment, Pujeu va acabar en P3, però una penalització del segon els va portar fins a la segona posició. “Vam demostrar un gran ritme de carrera i ens emportem uns punts molt bons per a continuar lluitant pel campionat”, afirma el pilot català.

El pilot de l'equip Oregon Team, que compta amb el suport de Bárymont i Surne, Pensiones i Seguros, van tenir problemes mecànics el diumenge que els va privar de velocitat punta i tot i estar lluitant per P3, en l'última volta els problemes mecànics es van accentuar i van quedar fora del podi.

La Lamborghini Super Trofeo Europe compta amb sis caps de setmana de dues carreres cadascun. La quarta jornada se celebrarà del 29 de juliol a l'1 d'agost a Spa, Bèlgica; la cinquena del 3 al 5 de setembre en Nürburgring, Alemanya, i l'última del 28 al 29 d'octubre a Misano, Itàlia, un calendari marcat pels pròxims mesos amb la progressió de Pujeu.