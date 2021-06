El Club Tennis Figueres recupera l’Open de Fires arribant a la XXXVa edició amb l’objectiu de tornar a posicionar el torneig com a referència del tennis català. Aquest dilluns 21 de juny s’ha donat el tret de sortida a la primera fase, que acabarà aquest dijous, per encarar el quadre definitiu, que s’allargarà fins diumenge amb la gran final. I és que després de moltes setmanes de preparatius, l’organització ha aconseguit tancar gairebé una quarantena de participants de diferents nacionalitats, on destaquen Maxime Mora, Eduard Esteve i Jordi Samper com a jugadors ATP i caps de cartell en aquesta primera pedra per tornar el torneig a la glòria del tennis català. «Des de sempre, el club ha volgut fer créixer el tennis com a ambició. És un torneig que va començar a la dècada dels setanta. Com en tot, aquest torneig ha tingut alts i baixos, i ara, de la mà de tot l’equip tècnic, volem redreçar tota la proposta del torneig», explica en la presentació el president del Club Tennis Figueres, Baldiri Guitart. «Amb l’ajuda dels patrocinadors, estem aconseguint donar uns premis prou atraients i esperem poder fer créixer el torneig amb el pas dels anys», afegeix.

«L’Open de Fires era una competició de referència fa temps. Teníem el torneig Godó i després venia el de Figueres en l’àmbit català. De moment, no arribarem a aquest nivell, però volem agafar força any rere any», explica Sergio Blánquez, director de l’Open de Fires. Un repte que ha agafat per primera vegada en una aposta per a dinamitzar i expandir la proposta esportiva del club a través d’aquesta competició. «Volem recuperar el que teníem. Sabem que costarà al principi, aquesta edició esperem que no tingui res a veure amb el futur, però és la primera per intentar recuperar el que ja teníem», afegeix. Aquesta setmana servirà per demostrar les intencions del torneig, ja que Blánquez diu que «el boca a boca entre els jugadors» és fonamental i esperen poder consolidar-se en poc temps, tot i no ser un torneig professional. «Ens agradaria poder acollir algun dia un ITF o un torneig professional amb punts ATP en joc, però és un objectiu a llarg termini. De moment, pas a pas, però no ens posem sostre», explica l’organitzador.

Un torneig dinàmic

El quadre final de setze jugadors obrirà els quarts de final del torneig aquest pròxim dijous. L’endemà se celebraran també quarts de final, dissabte les semifinals i el diumenge està programada la gran final, que es podrà seguir en directe per streaming. Tanmateix, el club habilitarà un espai especial per als espectadors, amb totes les mesures de seguretat i higiene actuals, per poder gaudir d’una jornada especial de tennis a les instal·lacions del club a Santa Llogaia d’Àlguema.

Aquest pas endavant s’ha traduït en la dotació de premis, on els dos finalistes guanyen mil euros, els semifinalistes cinc-cents, els semifinalistes dos-cents cinquanta i els setze millors rebran cent vint-i-cinc euros.

A més, la trenta-cinquena edició del torneig estrena nova nomenclatura amb la col·laboració del seu patrocinador principal. Així, el torneig passa a ser el XXVè Open de Fires Autopodium Audi en reconeixement al suport de la firma.