La Unió Esportiva Figueres seguirà a Tercera Divisió per novena temporada seguida després de confirmar-ho aquest diumenge 13 de juny en el darrer partit del curs, a Vilatenim, davant l’Igualada (2-1). Tot i que a priori ja l’havia assolit la setmana passada, una impugnació per una suposada alineació indeguda havia evitat que l’equip ho pogués celebrar plenament. En tot moment, al club hi havia tranquil·litat, ja que es tenia l’autorització per escrit de la Federació Catalana de Futbol que Carles Coto podia jugar contra l’Igualada en el partit d’anada. Finalment, diumenge, amb remuntada inclosa al temps de descompte gràcies a un doblet de Medina, el Figueres ha segellat de nou la salvació, evitant que Banyoles i Santfeliuenc, els dos equips que tenia per darrere, que havien impugnat el partit i que han acabat descendint a Primera Catalana, el pugui atrapar.

En el partit del diumenge, els de Moisés Hurtado i Albert Moñino han suat de valent davant un rival ja descendit. Després d’un primer temps amb aproximacions de Granero (gol anul·lat), Valverde, Ousman i Jorge Torres, l’Igualada s’ha avançat al minut 49 amb un gol de l’exfiguerenc Sergio Álvarez. Els visitants han tingut el 0-2 a tocar amb una rematada al pal, però els de l’Alt Empordà han reaccionat a temps gràcies a Marc Medina, que havia entrat a la segona part. El de Platja d’Aro s’ha cuinat pràcticament els dos gols als quals Romans, porter amb passat a la Unió, no ha pogut fer res. Primer (57’), s’ha desfet del defensor amb potència i velocitat per batre el porter al pal llarg, i després, al temps de descompte, ha pescat una pilota a fora de l’àrea i s’ha regirat amb un xut potent ajustat al pal. Era el gol de la tranquil·litat, si bé el Figueres s’hagués salvat igualment perquè el Banyoles i el Santfeliuenc han obtingut, entre sí, un empat insuficient (1-1).

D’aquesta manera, la propera temporada serà la 10a de l’equip a Tercera Divisió, categoria que s’anomenarà Tercera RFEF. Albert Moñino, segon entrenador del Figueres, ha explicat al final del partit que "no ens hem pogut treure el pes fins a l'últim minut, ens hagués agradat aconseguir-ho abans. El que no s'ha guanyat al terreny de joc es volia fer als despatxos, és legal però no ètic".

FITXA TÈCNICA