Si no hi ha una sopresa de darrera hora, el Figueres jugarà la temporada a Tercera RFEF. El recurs presentat pel Banyoles i pel Santfeliuenc per l’alienació indeguda de Carles Coto en el partit contra l’Igualada no serà acceptat pel Comitè de Competició, que demà resoldrà el cas favorablement per al conjunt alt-empordanès. Coto va ser expulsat durant un partit de l’infantil de la Unió que entrena i va ser castigat amb dos partits de suspensió. L’extrem en va complir un com a jugador de primer equip i l’altre, a Sils, com a tècnic de l’infantil. A més a més, abans de fer-lo jugar a Igualada, el club va fer la consulta pertinent a la Federació. «Vam fer la consulta telemàtica de si podria jugar el dia 2 i ens van respondre per correu que sí. Per tant, si ara canvien d’opinió seria una sorpresa», assegura Narcís Bardalet, president del Figueres. Bardalet entén la postura del Banyoles. «El món del futbol és així. Si ens haguessin trucat, els ho hauríem explicat i els hauríem dit que no fessin perquè hi havia aquesta explicació. Hi tenim bona relació. Tothom pot fer el que vulgui, lògicament. Defensen els seus interessos, com nosaltres els nostres».

El reguitzell de recursos no s’acaba aquí perquè el Figueres també n’ha presentat un per l’alineació indeguda d’un jugador del Muntanyesa -un juvenil fitxat fora del termini- diumenge passat. Si el recurs va endavant, el Figueres convertiria l’1-1 en un 0-3 i estaria encara més salvat.