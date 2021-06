El tennista suís Roger Federer ha pres la decisió d'abandonar el Roland Garros, on havia avançat a vuitens de final després d'un dur partit contra l'alemany Dominik Koepfer, per no "forçar" massa el seu cos i descansar.

"Després de valorar-ho amb el meu equip, he decidit retirar-me avui del Roland Garros. Després de dues operacions de genoll i més d'un any de rehabilitació, és important que escolti el meu cos i m'asseguri que no el forço massa ràpid en el meu camí cap a la recuperació", ha assenyalat en un comunicat.

El campió del Roland Garros 2009 va guanyar la passada matinada l'alemany Dominik Koepfer en un exigent duel (7-6(5), 6-7(3), 7-6(4), 7-5) que es va allargar durant més de tres hores i mitja. "Estic content per haver aconseguit tres victòries aquí. No hi ha millor sensació que tornar a estar a les pistes", ha afirmat.

D'aquesta manera, el seu rival de dilluns a vuitens, l'italià Matteo Berrettini, novè cap de sèrie, avança directament a quarts de final, on espera el guanyador del duel entre el número u del món, el serbi Novak Djokovic, i l'italià Lorenzo Musetti, de 19 anys.

El director de Roland Garros, Guy Forget, ha lamentat la retirada del tennista. "El torneig Roland Garros lamenta que s'hagi hagut de retirar Roger Federer, que ens va oferir una lluita increïble ahir a la nit. Estàvem tots encantats de veure Roger tornar a París, on ha jugat tres partits d'un alt nivell. Li desitgem tot el millor per a la resta de la temporada", ha apuntat.