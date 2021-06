Fa uns sis anys, el Doctor Soler va irrompre en la programació de curses i proves a l’Alt Empordà, una proposta que suma setanta-tres proves de la mà del constructor Carles Soler fins aquest 2021. Intentant mantenir al marge la seva persona de l’exposició en xarxes socials, el figuerenc és un dels noms més coneguts de la comarca gràcies als seus reptes mensuals a diferents poblacions, gestionades a través d’Instagram i Facebook, i registrades amb la plataforma Strava. Després de tota una vida fent esport, les lesions i els problemes físics han condicionat la passió de Soler per l’esport, que hi manté relació amb les rutes i corriols de la comarca gràcies al seu alter ego. «El cos va dir prou amb tantes lesions i problemes físics. No paro de fer esport, faig tot el que puc, però no el que m’agradaria», explica Soler, que reconeix que els seus reptes els pot fer caminant o en bicicleta, però mai corrent.

De moment, el figuerenc ha pogut dibuixar més d’una setantena de recorreguts, però el repte real és organitzar trobades a totes les poblacions i veïnats de l’Alt Empordà, una cursa que fa des del febrer del 2015, sense repetir-ne cap en aquesta tanda.

El dia u de cada mes, el Doctor Soler publica el recorregut de la nova proposta per aquelles quatre setmanes. Una oferta lliure, gratuïta, oberta a tothom i amb premis i regals per als participants. Una tradició que descansa cada any al mes de gener o, inevitablement, durant el primer confinament, per exemple. Aquest mes de maig passat va concloure el repte a Vilamacolum, però no hem pogut confirmar quina serà la pròxima localització. «És un secret. No diré on es fa el pròxim repte fins al dia u a Instagram i Facebook. Em sap greu», puntualitza.

El primer repte va comptar amb vint-i-cinc participants i, el mes d’abril, va arribar a tres-cents cinquanta corredors i uns cent cinquanta en bicicleta aproximadament, tenint en compte que són els usuaris registrats a Strava. El Doctor Soler reconeix que «fa el repte molta més gent de la que està inscrita, fins i tot famílies senceres que aprofiten per fer noves rutes, però no ho registren a la plataforma. Realment, només serveix per quantificar-ho, no m’hi guanyo pas la vida amb el Doctor Soler, i tots els regals o premis se sortegen entre els participants». Unes dades que han fet girar la truita de la situació, ja que «abans havia d’anar darrere els pobles i els comerços, i ara és al revés».

Per amor a córrer

«Soc un apassionat de l’esport, sempre n’he fet. Com explicar-ho? Ja que jo no puc fer el que m’agradaria, he buscat transformar-ho perquè els altres puguin. He intentat que la gent faci el que m’agradaria fer a mi», valora Carles Soler que, amb quaranta-dos anys, no pot practicar l’esport que l’apassiona per camins i corriols, però sí animar la gent a fer-ho.

Els reptes amaguen un home de família, amb una feina estable i fills, que s’ha trobat amb la complicitat de tota una onada de gent amb la mateixa passió per l’esport. Perquè aquest alter ego tampoc va ser buscat, un vell amic llançanenc que li demanava consell i corriols peculiars on sortir a córrer li va posar, i es va quedar fins avui. El primer de molta altra gent que espera cada mes quina una en porta de cap el Doctor Soler.