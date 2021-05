El Barça femení va fer història i va guanyar la primera Champions de la seva història guanyant a la final al Chelsea (0-4). Ahir, sobre la gespa del Gamla Ullevi de Göteborg, es va veure a un equip molt més madur que el de fa dos anys en la final de Budapest on va caure contra el Lió. Es va veure un conjunt blaugrana molt ambiciós que ja va demostrar que volia el títol des del primer minut, obrint la llauna al segon 38. I sobretot en la primera meitat, es va veure una exhibició futbolística del conjunt dirigit per Lluís Cortés, amb unes londinenques despesperades.

Amb 45 minuts la feina, gairebé, ja estava feta. El Barça dominava per 0-4, fent un gran joc i dominant en tot moment. Va ser un inici frenètic, on les blaugrana van sortir molt més insistents i només van trigar 38 segons a avançar-se en el marcador. Martens va enviar una fuetada des de fora de l’àrea al travesser, i en el rebot una jugadora britànica va rebutjar, va tocar Ingle i la pilota es va acabar colant a la portaria. Les de Cortés van seguir insistint i al minut 14 Hermoso va caure dins l’àrea i l’àrbitre va indicar penal. Alexia es va encarregar de transformar-lo. Abans del minut 20 arribaria al tercer, obra d’Aitana i quan faltaven 10 minuts per al descans, Graham marcava el 0-4 que deixava molt encarrilat el partit. Amb aquest còmode avantatge, el Barça es va dedicar a conservar el marcador.

A Campllong, familiars i veïns de Laia Codina, jugadora blaugrana, es van reunir al local social per veure la final i vibrar amb la primera Champions el Barça femení. Tot i així, la gironina no va tenir ahir minuts. Sí que va jugar Melanie Serrano, formada al Blanes, on va arribar amb 12 anys.