El nou director esportiu de la base de la Unió Esportiva Figueres és Arseni Comas Julià (Sant Gregori, 28 de juny del 1961). El club ha apostat en l'exjugador, entrenador de la base i del primer equip, juntament amb Pere Gratacós, per a liderar el futbol formatiu de l'entitat en un projecte a llarg termini.

Entra al futbol base de la Unió en el moment de la temporada amb més volum de feina. Com va?

La veritat és que sí. El que estic fent ara és absorbir tota la informació que m'estan donant jugadors, entrenadors, coordinadors i tothom que estigui al futbol base del Figueres, veure i escoltar a tothom. És el més important, ara mateix, per poder ajudar i prendre decisions per orientar-ho cap al model que m'agradaria.

Com torna a Vilatenim? Tenia ganes de tornar al Figueres?

No és la primera proposta que m'ha arribat d'aquí, de la comarca. Quan vaig deixar el Barça, era el moment de la pandèmia i el confinament i estava més per a la família i per mi. Després de tants anys era necessari. Vaig tenir diferents possibilitats, algunes fora, però no em van atraure gaire. Figueres és casa meva, he estat jugador, entrenador de la base i del primer equip amb Pere Gratacós. Per a mi és un repte molt gran, sabia que seria complicat, però crec que, si ets una persona honesta i busques el bé dels joves, es pot tirar endavant com penso. Sobretot, diàleg amb tothom, amb clubs, jugadors i pares, intentar-ho, i bé.

Des del punt de vista de metodologia, quina és la idea amb la qual arriba a Vilatenim?

Primer de tot, sempre hem d'aconseguir que els jugadors evolucionin. La satisfacció és que el jove hagi millorat una temporada després. Vull apostar per un futbol agosarat, valent, que els nois i les noies puguin tenir una identitat pròpia del Figueres i l'Alt Empordà. Al final, tot aquest aprenentatge, des de petits fins a juvenil, si hem treballat bé, podrem nodrir el primer equip amb una base de jugadors de l'Escala, Llançà, Figueres, etc. Cal que siguin jugadors que es facin seu el club pel fet de ser d'aquí. A més, competir a la categoria que sigui, a Tercera o Segona B, però amb gent de la casa i, si cal, buscar jugadors fora de la comarca, de forma puntual.

L'objectiu és nodrir el primer equip?

Sobretot, formar. A mi m'agradaria que quan un jugador o jugadora surti de la nostra base, es noti que ha estat al Figueres. Vinc del Barça i, per molt bona que sigui la seva metodologia, no podrem fer-la aquí. Però hem d'intentar emmirallar-nos amb la manera de fer, per exemple, i adaptar-ho al Figueres. És el meu repte i la meva línia a seguir com a director esportiu de la base.

Escoltant-lo, un entén que hauria de ser un projecte a llarg termini.

És el primer que vaig dir-li al club abans d'arribar. Això no és una feina d'un any. El primer serveix per començar a fer pinzellades del que ens agradaria. Hem d'intentar recuperar una cosa que hem anat perdent. Abans sortien molts jugadors de la nostra base per a categories altes, i ara no tants. Penso que, per tornar a aconseguir-ho, hem de valorar els entrenadors, és una feina poc valorada i té molta responsabilitat.

Per cert, com veu aquesta temporada del primer equip?

Amb en Javi Salamero ens coneixem des de fa molts anys i ja em deia que havia de tornar a Vilatenim. Per desgràcia, hi ha moments en què les dinàmiques no surten bé, va plegar, després va haver-hi el relleu de l'Albert Parés. He pogut veure molt els primers entrenaments de Moisés Hurtado i crec que han encertat amb la seva elecció, juntament amb Albert Moñino. Veig el respecte que té la plantilla cap a la seva figura i penso que ens en sortirem, aquest any. Han arribat amb una idea molt clara i estan fent molt bona feina.

Es veu entrenant vostè? Un primer equip algun dia o algun grup de base?

Ara ja no. No es pot compaginar la direcció esportiva amb la banqueta. Sempre soc al camp, cada dia. La prioritat és que tota l'estructura de base tiri endavant de la millor manera possible i poder créixer per tornar a situar el futbol base del Figueres com un dels millors, encara més del que som ara mateix.

Aquest mes de maig servirà per posar els fonaments del futbol base de la Unió Esportiva Figueres dels pròxims anys?

No. He d'adaptar el que hi ha ara per veure el que podré fer a partir del mes de juliol. Llavors, després de moltes reunions i parlar amb tothom, totes les decisions de la base passaran per mi amb l'ajuda d'entrenadors, club i responsables de la base. Ara toca mirar, parlar, escoltar, que m'expliquin on som.

Ens emplacem d'aquí a un any per veure com ha anat?

Perfecte, espero que vagi molt bé i ho puguem comentar tranquil·lament com ara.