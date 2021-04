Galia Dvorak (Tramuntana Figueres), Álvaro Robles, Jesús Cantero i Maria Xiao són els quatre escollits per la Federació Espanyola per disputar entre el 21 i el 25 d'abril a Guimaraes (Portugal) el preolímpic europeu individual, que posarà en joc cinc places masculines i 4 femenines per Tòquio 2020. Hi participaran 38 homes i 41 dones.