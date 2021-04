Boran Minic: «Treballem en nous clubs, i volem donar més veu a l'esport femení»

Regidor d'Esports de l'Escala. Amb una àmplia trajectòria com a jugador de futbol a la província, «Botxi» es troba al capdavant de la Regidoria d'Esports escalenca. Una tasca que combina com a jugador del Banyoles a Tercera Divisió i entrenador del Juvenil A del FC l'Escala per aconseguir una visió de tres-cents seixanta graus.

Boran Minic, Botxi, (Sarajevo, 1992) és una de les cares visibles de l'esport escalenc i un dels jugadors més coneguts de l'Alt Empordà.

Actualment és regidor d'Esports a l'Ajuntament de l'Escala, jugador de futbol a Tercera Divisió i entrenador. Veu l'esport des de moltes perspectives diferents.

La veritat és que sí. M'agrada molt entrenar, fa deu anys que ho faig a l'Escala. També jugo sobre la gespa i em toca viure-ho des del despatx, a més.

Parlant del seu càrrec a l'Ajuntament, com ho viu des del despatx?

És una perspectiva diferent. Era conscient dels esports i les entitats que hi havia a l'Escala, però mai ho havia viscut així, amb la gent que treballa des de dins perquè tot funcioni correctament. Intentant millorar les instal·lacions i gestionant les partides i els pressupostos. És una perspectiva totalment diferent, però poder ajudar al poble i treballar per l'esport escalenc és un orgull.

La seva faceta de jugador i entrenador l'ajuda a estar més a prop de la realitat en el dia a dia?

La veritat és que sí. Tot i això, se m'escapen coses, com a tothom. Visc molt l'esport, hi estic molt vinculat, però el municipi té molts clubs i entitats més enllà del futbol i ens n'hem d'adonar. En el càrrec sempre estàs aprenent de tothom, de tots els esports i clubs, no només del futbol, que és on estic més vinculat.

Amb tota aquesta situació de la Covid-19, hi ha més o menys feina als despatxos?

Depèn. El volum de feina ha crescut molt respecte a protocols i normatives. Hem fet moltes trobades per les instal·lacions i poder complir amb la normativa, però la situació és la que és. S'han deixat de fer moltes activitats a l'Escala que ens ocupaven l'agenda com la Travessa o la Marató. Per desgràcia no les hem pogut fer.

Quan van entrar al consistori hi havia un full de ruta respecte a la regidoria d'Esports. Ha canviat gaire?

Doncs, imagina't. A escala local ha afectat molt, més enllà de les activitats o els esdeveniments. Les partides, la incertesa per competir o entrenar o algunes millores en instal·lacions s'han hagut de frenar. Ha trastocat, però esperem poder-ho revertir ben aviat, quan es pugui.

Quines accions han pogut materialitzar?

En inversions, hem pogut fer reformes al pavelló i al club de tennis amb instal·lacions de llums led, entre altres. Hem pogut anar tirant en aquest sentit i tenim pendents inversions en el camp de futbol per aquest 2021. Un nou camp petit i la il·luminació.

Com a jugador, està lesionat. Podrà reaparèixer aquesta temporada?

Serà complicat. Em van operar de l'espatlla, però hi ha coses que tenen el seu temps.

Seguirà jugant la temporada que ve o pensa a penjar les botes?

Ho hem parlat alguna vegada. És una opció. Fa temps que, per desgràcia, aquests anys no han anat bé. A títol personal sí, m'he sentit bé, però els resultats no m'han acompanyat. Potser és l'últim any que jugo, però ara penso a ajudar el Banyoles des de fora i recuperar-me.

Continua com a entrenador. Li agradaria enfocar-ho cap aquest camí?

Gaudeixo moltíssim entrenat. Són molts anys i m'ho passo molt bé. Tinc els tres títols d'entrenador i seguiré, a mi m'agradaria poder fer carrera com a tècnic.

Parlant de futbol, l'Escala és líder de Primera Catalana. S'ho esperaven?

Estem molt contents de l'any que està fent el primer equip. No ens ho esperàvem, però sabíem que Sepu és un gran entrenador i hi ha bona plantilla.

Com a regidor, què li agradaria complir abans d'acabar mandat?

Hi ha moltes coses en marxa, però estem treballant en nous clubs i entitats que han de néixer. També volem donar més veu a l'esport femení. Tant de bo es pugui reprendre tot, recuperar les activitats esportives del municipi i, sobretot, tornar a celebrar la festa de l'esport escalenca i donar veu als nostres esportistes.