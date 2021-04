Més de 300 ciclistes a l'Open BTT i la Kids Cup Girona a la Jonquera

Al llarg del matí de diumenge 11 d'abril s'han disputat l'Open BTT Girona i la Kids Cup de Girona a La Jonquera, dues competicions esportives de bicicleta BTT per totes les edats que enguany celebra la seva segona edició.

En aquesta jornada organitzada per l'Ajuntament de la Jonquera i el Club Esportiu Tramuntana X-Trem, han comptat amb la participació de 309 esportistes de totes les categories i que venien de diversos llocs de Catalunya. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de la Jonquera, Jordi Picornell, ha afirmat que «ha sigut tot un èxit» i que, en aquesta segona edició, han pogut «corregir alguns errors» que havien comès en l'edició anterior.

Aquest any, els ciclistes s'han enfrontat a un circuit de BTT molt polivalent, amb terrenys tan de terra com de pista. Aquest circuit, segons ha avisat Picornell, «quedarà senyalitzat per qui vulgui fer-lo».