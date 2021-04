Ilaix Moriba reforça aquesta tarda el Barça B en el partit contra l'Alcoià

El migcampista Ilaix Moriba es va entrenar ahir amb el Barça B a les ordres de Xavier Garcia Pimienta amb la intenció que avui pugui jugar amb el filial el partit contra l'Alcoià (16.00) de la lligueta per l'ascens a Segona A. L'entrenador del primer equip ha donat el vistiplau que Moriba reforci el filial perquè, com que el primer equip no juga fins demà passat contra el Valladolid, hi podrà comptar igualment.

Ilaix Moriba ha participat aquesta temporada en vuit partits entre totes les competicions i ha aconseguit marcar un gol. Koeman el veu com un complement ideal per donar aire al mig del camp.