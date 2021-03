El Bàsquet Girona ha fet de Fontajau la seva fortalesa inexpugnable

La primera victòria a casa de la temporada va trigar a arribar (jornada 7 contra el Múrcia, després de perdre contra Alacant, TAU Castelló i Almansa), però certament el Bàsquet Girona ha acabat convertint Fontajau en una fortalesa inexpugnable. De fet, només hi ha encaixat una única derrota més (davant del Palma en el primer partit d'aquest 2021) i hi suma cinc triomfs seguits. Motius per a l'optimisme, i més veient la línia ascendent de joc, abans de rebre avui un altre os en la fase de permanència a LEB Or: l'Ourense de l'ex-Sant Josep David Navarro, amb notable experiència, a més, a l'ACB.

Tres dies després de tombar amb contundència el Tizona, el Girona torna a jugar a casa, aquest cop, el que hauria d'haver estat el primer partit de la segona fase però que es va ajornar perquè hi havia diversos partits pendents al grup B en la lliga regular. L'Ourense té un balanç de 5-3 i ve de perdre a Múrcia, però tot i això Carles Marco va advertir ahir que «són un equip molt ben compensat, amb talent, i que acumula el millor percentatge de triples de la competició».

Fontajau ha de seguir sent aquest fortí inexpugnable en què s'ha convertit. I més si hi pot tornar a haver el suport de l'afició, que el tècnic va considerar que afegeix un «plus» a l'equip. «Volem seguir fent passos endavant i que la nostra gent disfruti, a banda que en els moments dolents, que n'hi haurà, també ens puguin ajudar», va destacar.

Més enllà d'aquella derrota contra el Palma a primers de gener (80-83) tot just quan l'equip sortia d'un brot de coronavirus que havia afectat diversos membres de la plantilla, el Bàsquet Girona ha tombat de manera consecutiva a casa l'Osca (67-50), el Lleida (86-70), el Granada (81-66), el Canoe (87-62) i el Tizona (93-73). Resultats, entre la lliga regular i la segona fase, que tenen l'equip liderant el grup, amb un balanç de 7-3, fent camí decidit cap a la permanència. Això, a més, no s'atura: diumenge viatge a Melilla, i la setmana entrant, el dia 11, visita del Càceres per tancar la primera volta. De fet, el 16 d'abril, toca visitar Ourense en el partit de tornada.

Marco també va parlar ahir del «bon moment» de Rozitis, que diumenge va liderar l'equip amb 18 punts i un domini aclaparador de la zona. «Si està amb continuïtat i amb aquesta energia serem millor equip», va assegurar l'entrenador del Girona, que avui buscarà el vuitè triomf.