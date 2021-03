El Barça es vesteix d'èpica per intentar remuntar al Parc dels Prínceps de París

Mai abans el Barcelona ha aconseguit remuntar com a visitant un resultat tan desfavorable com el que haurà de superar aquesta nit davant del París Saint-Germain (1-4) al Parc dels Prínceps per seguir viu a la Lliga de Campions.

L'equip de Ronald Koeman haurà d'inspirar-se en l'èpica que va protagonitzar el 2017 amb Luis Enrique a la banqueta enfront del mateix rival, però aquella vegada al seu estadi, en superar amb un 6-1 el 4-0 que s'havia emportat de París.

Però llavors el Barça va actuar com a local i aquesta vegada tocarà emular la gesta lluny del seu estadi, tot i que sense la presència de públic rival a causa de la pandèmia del coronavirus, en un Parc dels Prínceps que compleix un any sense els seus seguidors.

Els blaugrana, això sí, arriben amb la moral pels núvols després de la remuntada en Copa del Rei contra el Sevilla de la setmana passada i d'apropar-se a tres punts del lideratge de la Lliga, tot i que l'Atlètic de Madrid, encara al capdavant de la classificació, té un partit menys.

L'equip comptarà en la seva expedició amb el seu nou president, Joan Laporta, que diumenge va vèncer amb comoditat a les urnes i dilluns ja va visitar la plantilla a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Una vegada va ser conscient del seu triomf electoral, Laporta, envoltat del seu equip de campanya, va cridar eufòric «anem a París a veure si remuntem».

El Barça, que no es perd uns quarts de la Lliga de Campions des de la temporada 2006/2007, afrontarà el duel amb dues baixes importants en la defensa, les de Gerard Piqué, amb un esquinç al lligament lateral intern del genoll dret, i l'uruguaià Ronald Araújo, que malgrat haver entrenat amb els seus companys ahir, no forma part del viatge i quedava fora de la convocatòria. Tampoc ho fan per lesió Sergi Roberto, Ansu Fati i Philipe Coutinho.

Neymar tampoc hi arriba

També tindrà una baixa de pes el seu rival, la d'un Neymar que un mes després de la seva lesió no ha arribat a temps per tornar i que d'aquesta manera es perdrà un duel de vuitens per cinquena vegada des que el 2017 va aterrar a París.

L'entrenador Maurici Pochettino va assegurar que no hi ha cap eufòria, i que el seu equip sortirà a guanyar el duel, amb la mateixa o major concentració amb què van aconseguir un resultat tan favorable a Barcelona, que no tindran en compte a l'hora d'afrontar el duel. L'ambient a París és més optimista que mai, sempre amb el fantasma de la remuntada de 2017 en la memòria, però convençuts que han pres les precaucions necessàries per no ensopegar dues vegades amb la mateixa pedra.