els altres favorits no fallen a la copa de la reina. El Gernika i el València, favorits en les seves eliminatòries de quarts contra el Ciudad de La Laguna i l'IDK Euskotren, van fer bons els pronòstics i es van classificar per a les semifinals d'aquesta tarda (16.30, Teledeporte). El Gernika es va imposar 79-56, mentre que el València ho va fer per 74-58.