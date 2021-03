Els Mossos troben una "llista negra" de periodistes en els escorcolls del Barça Gate

Els Mossos d'Esquadra han trobat una "llista negra" de periodistes que va confeccionar l'empresa i3Ventures per a l'expresident del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu en els escorcolls pel Barça Gate, segons l'atestat policial que ha consultat Europa Press.

L'empresa i3Ventures, que va contractar Bartmomeu juntament amb altres directius del club per presumptament impulsar una campanya de desprestigi de jugadors i exdirectius, i sobre la qual suposadament es van fraccionar contractes per esquivar els mecanismes de control intern de l'entitat i els investigats van obtenir benefici propi.

Entre els noms de la llista destaca el del president del Grup Mediapro, Jaume Roures, sobre el qual es proposa: "Parlar que forma part de les màfies del club (fer un informe de les màfies del club?), que Roures va participar en tots els processos de corrupció del club, (baixar el to al tema independentista, no esmentar que sigui independentista per no fer que els independentistes donin suport cegament a corruptes, per exemple)".

També hi apareix el periodista de Catalunya Ràdio Jordi Costa, del qual es destaca que "critica permanentment en 'Bartu' i la Junta, és 'indepe' i cal fer un 'research' (investigació)".

Altres periodistes assenyalats són Gerard Romero (Rac1) i el del diari 'Ara' Antoni Bassas, del qual es destaca que "en 'Bartu' va acomiadar la seva dona"; també el de TV3 Xavi Torres i el de Radio Reus i el 'Diari de Tarragona' Frederic Porta.

Del candidat a les eleccions del club Víctor Font es proposa parlar de la seva falta de coneixement, que no sap de futbol, que és propietari d'un mitjà i té interessos conflictius"; a més es proposa parlar de fons d'inversió, una de les qüestions més espinoses de la campanya electoral culer, perquè molts socis exigeixen que el club continuï quedant a les seves mans i evitar que aquests fons aportin capital per alleujar el deute del club a canvi de decisions polítiques dins l'entitat.

En la llista apareix el representant de jugadors Josep Maria Minguella, del qual es proposa potenciar la idea que té "zero credibilitat, és un comissionista i quan el van fer fora va posar el fill en el seu lloc perquè creu que en 'Bartu' és ximple"; i d'un altre representant de jugadors Oriol Domènech se subratlla que treballa a Media Base Esports, agència de Guardiola, segons el document.

De l'exdirectiva de la Junta de l'expresident i candidat a les eleccions del FC Barcelona Joan Laporta, Maria Elena Font s'adverteix que "cal fer-li un 'traking' i tenir-la en el punt de mira per saber què diu".

A més s'hi inclouen l'economista i exvicepresident econòmic del Barça Xavier Sala-i-Martín i l'exdirector de comunicació del club Albert Roura, el mateix Laporta, a més del programa 'Club de Mitja Nit', de Catalunya Ràdio.



Escorcoll del Camp Nou

L'atestat de l'escorcoll a les oficines del Camp Nou inclou que la policia va bloquejar els correus de Bartomeu, Masferrer i Graell, com també l'accés extern dels treballadors de l'empresa als sistemes corporatius (VPN) per impedir que s'alteressin els correus que podrien afectar el cas desde l'1 de gener del 2017.

Els agents van confiscar documents entre els quals hi havia factures, contractes, correus electrònics i resums de documents relacionats amb la causa.