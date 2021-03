La zona esportiva de Vilamalla creix amb els nous camps de futbol

L'espai és un dels grans maldecaps per a les entitats esportives. El futbol no és una excepció, però Vilamalla, sí. Fa poques setmanes, s'ha completat un projecte que completa tres camps de gespa artificial d'última generació, amb espais per a F11, F7 i F5, una oferta única a l'Alt Empordà que situa el poble com una de les propostes a tenir en compte a llarg termini.

«El consistori sempre ha apostat per l'esport i ampliem un espai esportiu molt complet amb la resta d'instal·lacions, com són el pavelló, la piscina o les pistes de pàdel. Fa molts anys que hi creiem i s'ha demostrat en aquestes últimes actuacions», explica l'alcalde del municipi, Carlos Álvarez, en resposta a una demanda històrica de l'entitat. Pel Municipal de Vilamalla han passat Joan García, Joan Subirós, Julián Sanjuan i Josep Sanjuan a la presidència, juntament amb Pere Montoro, Marc Casais, Éric Sanjuan, Víctor López i Miquel Juan, a la coordinació, abans de poder materialitzar aquest pas endavant el 2021.

«Com a president em sento molt orgullós de les instal·lacions que han quedat i de tot el grup de gent que ho ha fet possible després de tants anys. La junta actual que represento està fent tot el possible perquè el millor arribi quan deixem enrere la pandèmia», comenta Ángel Fernández, president des de fa dues temporades, sobre les flamants instal·lacions.

Des del punt de vista esportiu, el coordinador, Àngel Costa, espera poder créixer qualitativament. «És un luxe i un privilegi gaudir d'aquests camps. Ens ajuda a poder pensar en un creixement gràcies a la qualitat formativa que podem oferir. Es donen aquestes condicions i creiem en aquest pas endavant per als pròxims anys», comenta sobre una capacitat que aprofiten deu equips actualment, amb previsions de creixement en quantitat i qualitat a Vilamalla.