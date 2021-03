El Bàsquet Girona es juga les opcions de lluitar per l'ascens a l'ACB a Almansa

La detecció de positius al Força Lleida ha fet que la segona fase de la LEB OR s'ajorni i no comenci fins al 19 i 21 d'aquest mes. La decisió de la Federació manté expectants els equips que lluiten per aconseguir un bitllet per a la fase de promoció i estalviar-se haver de jugar per no baixar a LEB Plata. Entre els implicats hi és un Bàsquet Girona que avui es juga la vida a la pista de l'Almansa. El conjunt de Carles Marco té una autèntica final (19.00) a terres manxegues en un partit on, en cas de victòria, se li obririen de bat a bat les opcions d'entrar a la fase d'ascens a l'ACB. L'escenari ideal seria eixugar els 11 punts amb què l'Almansa es va imposar a Fontajau a la primera volta.

La lluita pel cinquè lloc és ferotge amb quatre equips com a protagonistes. El Palma, amb 9 victòries, és qui ho té més bé, mentre que Almansa i Girona en sumen 8, com el Lleida, que té un partit menys que els altres tres. Per acabar d'embolicar-ho, o de fer-ho encara més emocionant, en l'última jornada, que s'havia de jugar diumenge però està pendent de data, el Bàsquet Girona s'ha d'enfrontar al Lleida. A més a més del duel a Almansa, avui també es juga el Palma, a la pista del líder TAU Castelló. Una derrota dels illencs a la Plana, afavoriria els interessos dels gironins en aquesta lluita per entrar entre els cinc primers. Avui també, el Granada, que quasi ja ho té fet, s'enfronta al Canoe, cuer de la categoria.

Marco no vol perdre ni un segon en l'embolic de comptes, números i possibilitats del Bàsquet Girona d'accedir a la fase de promoció. El tècnic dels gironins, i així ho ha transmès als seus homes durant la setmana, només té una cosa al cap: l'Almansa. «Tant ells com nosaltres estem centrats en el partit i no pensem en el passat ni en el futur», assenyala. El badaloní sap què li espera avui a Almansa. «Serà un partit molt difícil en una pista complicadíssima. És un equip experimentat, amb jugadors que són difícils d'aturar en partits així«, subratlla alhora que insta tothom a centrar-se en ells mateixos. «Hem d'estar concentrats per fer bé les coses, en les nostres ganes i la movitació i el repte que tenim per davant. A veure si podem competir i guanyar», diu. Marco espera que els seus homes siguin capaços d'imposar «el ritme que els interessi».