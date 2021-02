Un Barça desconegut es veu sorprès a la seva pista per l'Asvel

L'Asvel Villeurbanne va tornar ahir a derrotar (69-76) en la present Eurolliga un Barça a qui no li van anar gens bé els set dies sense competir i no va tenir res a veure amb el que va meravellar a la Copa del Rei i va enlluernar defensivament en el seu últim partit, davant el Zalgiris Kaunas. Els francesos li van donar tota una lliçó als blaugranes de principi a fi plantejant un partit molt incòmode i no deixant escapar l'oportunitat d'emportar-se un important triomf en manejar amb intel·ligència el seu avantatge als minuts finals. Només els locals Brandon Davies (22 punts) i Nikola Mirotic (19 punts) van fer un bon partit.