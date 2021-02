Reobertura amb incertesa

Dubtes, molts dubtes. Aquest va ser el denominador comú ahir en el retorn a l'activitat de l'esport amateur i de base gràcies a la mínima escletxa que ha obert la Generalitat convertint el confinament municipal en comarcal i permetent de nou l'ús de pavellons i gimnasos. Les ganes de tornar a fer esport no hi van faltar, però entre directius de clubs i els mateixos practicants, la incertesa sobre quan i com retornaran les competicions és màxima. Per exemple, dels sis equips gironins de Primera Catalana, tres (Llagostera B, Bescanó i La Jonquera) han optat per tornar-s'hi a posar entre ahir i avui, però els altres (Palamós, Lloret i L'Escala) estaven a l'expectativa del pronunciament de la Federació. Finalment l'anunci va arribar ahir al vespre: la Primera Catalana es reprendrà el cap de setmana del 27 i 28 de febrer i abans els equips podran jugar amistosos entre ells.

En el nou escenari el Procicat permet la represa de les competicions catalanes que donen accés a lligues estatals. En futbol equival a Primera Catalana, i a preferent juvenil i femenina. En bàsquet s'activa la Copa Catalunya, en handbol ja va reprendre's la Lliga Catalana, i en hoquei també estan en marxa els campionats masculins i femenins. La resolució publicada pel DOGC estipula que els equips federats podran entrenar-se amb normalitat, sense haver de reduir-se a un màxim de sis persones, mentre es compleixi la restricció del 30% en pavellons i del 50% a l'aire lliure. Les activitats esportives federades també estan exemptes de l'ús de la mascareta durant la pràctica.

Clubs com el Girona d'hoquei o el Bisbal han traslladat durant aquest mes de tancament dels pavellons l'activitat en pistes exteriors. Ahir el Bisbal va recuperar l'activitat sota cobert en un 90%, mentre que va mantenir la resta en les condicions de les darreres setmanes per falta de més pistes. A Palau aquesta setmana l'activitat està condicionada per les eleccions al Parlament de Catalunya de diumenge. La previsió és que la setmana que ve el club vagi recuperant la normalitat en els equips base.

Amb la pràctica represa, tot i que amb la incertesa de si es podrà mantenir sense noves aturades, els clubs se centren a saber si hi podrà haver competicions i com es faran. La Federació Catalana de futbol de moment mou fitxa i estipula el retorn de la Primera Catalana, categoria d'accés a Tercera, una divisió estatal, per a final de mes. Els jugadors federats podran entrenar-se amb normalitat i fer desplaçaments fora de la seva comarca, acreditant la seva fitxa.