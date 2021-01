El Barça remunta a Vallecas per continuar ben viu a la Copa del Rei

El Barça remunta a Vallecas per continuar ben viu a la Copa del Rei

Un gol de Leo Messi i un altre de Frenkie De Jong van donar el pas a quarts de final de la Copa del Rei al Barcelona a Vallecas, on l'equip blaugrana va haver de remuntar davant el Rayo, que es va avançar en el marcador amb un gol de Fran García.

Després de dos partits de sanció, Messi va tornar a l'onze per formar part de l'atac barcelonista al costat del francès Antoine Griezmann i Francisco Trincao i seva va ser la primera ocasió amb un llançament de falta creuat des de la dreta que va rebutjar per sota Dimitrievski. El porter macedoni va ser un dels grans protagonistes de la primera meitat amb les seves parades, una d'elles salvadora en un mà a mà amb Trincao, mentre que el rebuig va caure als peus de Riqui Puig i el xut del jove del planter va tocar en Martos abans de marxar al pal dret.

Abans, el Barcelona ja havia avisat també amb una altra ocasió molt clara que va començar amb un centre per l'esquerra de Júnior Firpo que Frenkie De Jong va rematar per sobre de Dimitrievski per estavellar la pilota al travesser.

Per la seva banda, el Rayo va basar la seva estratègia en tractar d'anul·lar la participació de Riqui Puig i Sergio Busquets més que en dependre de Messi, que va estar molt desatès en algunes fases de la primera part.

A la segona va ser molt més determinant i ho va començar a demostrar des del principi amb una falta lateral que, als 48 minuts, va llançar tancada al segon pal i la pilota se'n va anar al travesser. El Rayo, sense pressió, va avançar la seva línia de posicionament després del descans i aprofitant alguns buits que va deixar el seu rival fruit del seu nerviosisme va començar a inquietar-lo. En una d'aquestes aproximacions Álvaro García va rebre la pilota en cursa pel costat dret i, en la línia de fons, va posar una centrada que Neto no va encertar a aclarir bé, deixant l'esfèrica morta a l'àrea petita perquè Fran García rematés al fons de la xarxa.

Al Rayo, però, l'alegria li va durar poc perquè set minuts després Messi va aparèixer quan més ho necessitava el seu equip. De Jong va posar una pilota cap a l'esquerra per Griezmann, que va signar una assistència al cor de l'àrea que l'argentí va rematar a gol. El Barça va donar la volta al marcador amb una jugada de pissarra que va iniciar Messi amb una passada a l'espai perquè Alba cedís cap al mig, on va trobar De Jong, en estat de gràcia. L'1-2 va deixar molt tocat el Rayo, que tot i això no va llençar la tovallola i va intentar igualar el marcador fins a l'última jugada, però sense fortuna.