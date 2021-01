El GEiEG farà 500 tests d'antígens a esportistes i socis en una setmana

El pioner programa de cribratge massiu que la Generalitat impulsa en una desena de clubs catalans arriba al GEiEG, on en una setmana està previst fer mig miler de testos d'antígens a esportistes, personal i socis del club. La iniciativa, que a finals de l'any passat també es va dur a terme al CN Banyoles, és una bona eina, segons el president grupista Francesc Cayuela, «per demostrar que l'esport és segur i que qualsevol incidència es pot tractar ràpidament». El cribratge va començar dimarts passat i s'allargarà fins dimecres de la setmana que ve. Està dirigit a totes aquelles persones vinculades al club d'entre 16 i 35 que vulguin fer-se voluntàriament la prova (només han de contactar-hi per demanar hora).

De moment, la incidència que s'ha detectat al GEiEG en els primers dies de cribatge és «baíxissima» segons Cayuela, que apunta que no arriba a l'1%. Amb les d'ahir ja s'han fet gairebé unes 200 proves, i encara hi ha places lliures per als propers dies. En aquest sentit el Grup s'ha posat a disposició d'aquells clubs gironins que vulguin aprofitar el programa: «Que es posin en contacte amb nosaltres i si hi ha testos lliures els els cedirem i podran fer-se també ells l'anàlisi». Les jugadores de l'AVAP, per exemple, han sigut algunes de les que se n'han pogut beneficiar.

El destí ha volgut que precisament la setmana que s'estan fent testos massius al club l'equip de rugbi femení de Divisió d'Honor B hagi hagut de confinar-se després de la detecteció d'un cas a la plantilla. La prova es va fer dilluns, fora del programa impulsat per la Generalitat. Davant d'aquesta situació el GEiEG ha ajornat el partit que aquest cap de setmana els havia d'enfrontar a l'Hortaleza. Entre els diferents equips que sí que se sotmeten al cribratge del Govern català hi ha el de la Lliga Femenina 2 de bàsquet. L'equip de Joan Pau Torralba juga demà a la pista del Lima-Horta (18.00).

La prova pilot es durà a terme en una desena d'entitats esportives de Catalunya que han estat escollides pel Govern català, i entre les quals també hi ha el CN Banyoles, que va començar el programa abans de Nadal i tenia previst allargar-lo durant un mes. En el cas grupista s'estan fent proves des de dimarts i fins dimecres de la setmana que ve, cada dia, excepte el cap de setmana, entre les cinc i les vuit del vespre, a la pista poliesportiva de Sant Narcís. El programa s'emmarca en la voluntat de la Generalitat d'identificar amb celeritat els possibles casos positius i tallar les cadenes de transmissió, sobretot en un entorn amb concentració de persones joves i sanes menys accessibles. Per això s'aprofita l'arrelament comunitari dels clubs, capaços a més d'unir persones de variats perfils socio-econòmics. Els resultats dels testos d'antígens s'obtenen en uns deu minuts d'espera un cop feta la prova.