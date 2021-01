«Els efectes del ‘Gloria' ja s'han superat, ara el que preocupa és la pandèmia»

Un any després de la inundació que va destruir bona part de les instal·lacions de Sant Ponç, el GEiEG ha donat per «superat» el mal tràngol del temporal Gloria. Així ho admetia ahir el president, Francesc Cayuela, que també va dir que ara la seva gran preocupació és sobreviure als efectes d'un altre maldecap, la pandèmia del coronavirus, i les obligades restriccions que imposa la Generalitat al món de l'esport.

«En aquests moments els efectes del Gloria estan solventats, a falta de petits serrells que no afecten l'activitat diària. Després d'un any, i amb la pandèmia pel mig, podem dir que aquest capítol està superat», va detallar ahir Cayuela en una visita a les instal·lacions de Sant Ponç. L'activitat en aquesta instal·lació del GEiEG estaria recuperada al 100%, però les restriccions sanitàries per la pandèmia la mantenen a mig gas, com la resta d'espais del Grup i de l'esport. Això és que les piscines operen al 30% i s'ha muntat un gimnàs a l'aire lliure, a la terrassa del bar, perquè es manté la prohibició de fer pràctica en espais tancats. Les pistes de pàdel i tennis també estan en funcionament, això sí, amb grups reduïts i bombolles.

La primera estimació de danys que va fer el GEiEG xifrava els desperfectes en 2 milions d'euros. Al final la xifra ha superat el milió, però no ha sigut tan elevada com es preveia inicialment. Amb el que el Grup ha rebut de l'assegurança i alguna ajuda pública, s'han pogut arreglar els desperfectes i tornar a posar Sant Ponç en perfecte estat de revista per als socis, a falta de petits serrells. D'altra banda, el president va revelar que la campanya de micromecenatge que van engegar l'hivern passat per recaptar fons els va permetre ingressar 4.000 euros.

Amb els efectes del Gloria superats, ara el que més preocupa a Cayuela és com acabarà afectant la pandèmia al club. «Aquesta d'ara és la situació més complicada per la incertesa que genera. Els danys del Gloria estaven tots assegurats, ara no sabem qui ens pagarà el que estem perdent per la pèrdua de socis i d'activitats. Les ajudes que tens tampoc solventen les pèrdues i la veritat és que els clubs tenim un greu problema per davant i no sé si podrem subsistir així gaire temps», apuntava el president en la visita d'ahir.

El GEiEG és un dels tres clubs gironins sense ànim de lucre i d'utilitat pública, igual com el CN Banyoles i el CN Olot. Cayuela va recordar que han invertit en totes les mesures anticovid «perquè ho diu la normativa i perquè volem que els nostres socis estiguin segurs». Tot i això, les restriccions obligades per la Generalitat els han reduït molt l'activitat.