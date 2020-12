Clam dels clubs catalans de Tercera per poder tornar a tenir públic als camps

Mentre el futbol base i territorial català continua esperant, cada cop amb la moral més minada, una data per reprendre les competicions, els clubs de Segona B i Tercera batallen per poder tornar a obrir al públic els estadis. Una guerra que ja va lliurar fa un parell de setmanes l´Spar Girona amb el Procicat durant la disputa de la bombolla de l´Eurolliga, sense èxit, i en la qual ara s´embarquen tots els clubs catalans de Tercera amb una carta dirigida al secretari general de l´Esport, Gerard Figueras. «Necessitem públic urgentment i el retorn de les competicions de base», s´assegura en el text.

Els clubs de Tercera, entre els quals hi ha els quatre gironins, Girona B, Figueres, Banyoles i Peralada, subratllen que des que va esclatar la pandèmia al març «l´esport ha demostrat que està a l´altura per anteposar la salut a totes les altres coses» i recorda que s´han fet inversions molt altes per adaptar les instal·lacions a la normativa de seguretat. A més, detallen que en la majoria de grups de Tercera (La Rioja, Aragó, Balears, Galícia, Castella-la Manxa, Extremadura, Cantàbria, Múrcia, Madrid, València i Astúries) la normativa sanitària permet als equips posar públic als camps, ni que sigui reduint aforaments.

El president del Figueres, Narcís Bardales, lamenta que diumenge el derbi contra el Peralada s´hagi de jugar a porta tancada «en un camp de 10.000 localitats on si hi hagués 1.000 espectadors tot just seria un 10%». Segons ell «necessitem que s´obrin de nou els estadis, és una qüestió de subsistència i de coherència, perquè no s´entén que puguis anar al cine o al Liceu, que són espais tancats, i en canvi es veti un camp de futbol a l´aire lliure, en unes categories on van només centenars d´aficionats». Per al president del Banyoles, Pau Teixidor, no disposar de públic «és un perjudici molt greu en el camp econòmic i emocional», mentre que Joan Padern, del Peralada, apunta que «si no torna l´afició, serà un any nefast».