Cristóforo i Samu Sáiz són a només una targeta groga de ser sancionats

Divendres el Girona va tornar a patir un sotrac al Santo Domingo després de caure per la mínima (1-0). Els gironins van ser castigats per l'Alcorcón amb un gol al tram final del partit que els va acabar condemnant. El partit va acabar sense expulsats, però Seba Cristóforo va ser amonestat. Això farà que el migcampista uruguaià hagi d'anar amb peus de plom dimarts contra el Mirandés perquè si torna a veure una targeta groga complirà el cicle d'amonestacions i serà sancionat. Cristóforo no és l'únic jugador del Girona que és a una groga de la suspensió. L'altre és Samu Sáiz, que ja va anar a Alcorcón amenaçat. De ser amonestats tots dos, Francisco Rodríguez tindria dues baixes molt sensibles de cara a visitar diumenge vinent el Carlos Belmonte d'Albacete. Amb tres targetes grogues hi és l'extrem Aday Benítez, lesionat encara per unes quantes setmanes més.