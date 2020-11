Un Reial Madrid afeblit per les baixes rep l'Alabès de Pablo Machín

Motivat per la victòria del passat dimecres a la Lliga de Campions contra l'Inter a Milà, el Reial Madrid rep aquesta nit l'Alabès (21 h) decidit a millorar les seves presentacions a La Lliga, on acumula dues jornades sense guanyar. Zinedine Zidane recupera el brasiler Eder Militao, l'única bona notícia davant l'allau de baixes que arrossega la plantilla. Estan descartats Sergio Ramos, Dani Carvajal, Karim Benzema, Fede Valverde, Álvaro Odriozola i Luka Jovic. Per la seva banda, l'Alabès dirigit per Pablo Machín no podrà comptar amb Burgui, Manu García ni Pere Pons.