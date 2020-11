Alegria a Milà per anar fent camí

El Reial Madrid va redreçar el seu rumb a la Lliga de Campions després de guanyar anit un duel clau davant l'Inter de Milà, al qual va superar per 0-2 al Giuseppe Meazza després d'un partit molt sòlid dels de Zinedine Zidane, que comencen a veure la llum a la fi del túnel en el qual s'havien instal·lat després dels dos primers partits de la competició.

Desbordat pel Xakhtar i contra les cordes davant el Borussia Moenchengladbach, el conjunt madridista ha sabut treure els sis punts davant el qual es pressuposava el seu més directe rival, que és ara el que està a la vora de l'eliminació. L'equip madrileny és ara segon a un punt del conjunt alemany, però no es pot relaxar perquè encara li queda feina per fer en els dos partits que li resten d'aquesta primera fase.

El Reial Madrid va ser superior als d'Antonio Conte, apel·lant aquest cop a l'ordre per neutralitzar el perill més local, la parella formada per Lukaku i Lautaro, gràcies a l'excel·lent treball de Varane i Nacho, claus perquè Courtois no encaixés gol després de vuit partits rebent-ne i acabés amb la seva maledicció particular en aquest estadi. Va ajudar el matiner gol d'Eden Hazard, que va transformar un penal de Barella sobre Nacho. També l'absurda expulsio d'Arturo Vidal, que va veure dues grogues consecutives per protestar un suposat penal i va deixar amb deu homes els seus companys quan encara faltava una hora de partit. El gol de Rodrygo a la segona meitat, el 0-2, va acabar de dinamitar les poques esperances de remuntada que tenien els locals.