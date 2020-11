Un mal últim quart condemna al Bàsquet Girona

El Bàsquet Girona ha encadenat aquesta tarda la quarta derrota consecutiva a la pista del Granada (83-60), en un partit on el conjunt entrenat per Carles Marco mai ha anat per davant en el marcador i ha vist com els andalusos li passaven per damunt en l'últim període.

Els de Fontajau ja sabien que no seria un partit fàcil i davant un conjunt enratxat han vist com els locals es posaven ja 10 per sobre en les primeres de canvi (22-12). Una bona reacció visitant ha fet reduir aquesta diferència a només un punt (29-28), però s'ha arribat al descans amb els granadins guanyant per 7 (40-33).

I és que un altre cop els triples han tornat a fer molt mal als gironins. Avui, el Granada n'ha fet un total de 13. Alguns importants, com en l'inici de l'últim període per deixar encarrilat el partit (65-54) quan els de Carles Marco havien acabat bé el tercer quart, tot i que no estaven encertats des del tir lliure -han acabat amb 10 de 17-.

El conjunt local ha aprofitat la iniciativa de veure's 11 punts per davant per encara obrir més forat en el marcador fins a deixar al Bàsquet Girona sense opcions de guanyar el partit quan faltaven quatre minuts (77-57). Al final, 83-60 i els gironins que continuen en la part baixa de la taula.