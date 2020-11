El Centre Excusionista Empordanès celebra 55 anys amb plena vitalitat

Els orígens del Centre Excursionista Empordanès (CEE), amb seu a Figueres però amb projecció comarcal, es remunten al 1965, quan un grup d'amics procedents de diferents entitats de la ciutat van posar les bases de l'entitat. Els seus responsables s'han encarregat, aquest 20 de novembre, de recordar la data del seu aniversari donant les "gràcies a moltes persones que han dedicat el seu temps a tirar endavant aquesta entitat que avui segueix ben viva i activa". Així ho han dibuixat Ruth Casteys i Oriol Casacuberta en el twitter del CEE.





Amb poc temps, el Centre va esdevenir un, però també com a. El CEE va créixer com a, al qual encara està vinculat. «Com totes les entitats, hem passat per tota mena d'etapes i ara n'hem estrenat una de nova car-regada d'il·lusió», explicava, el seu president, amb motiu del seu primer any de mandat.Delclòs i un grup de companyes i companys del CEE van protagonitzar unper donar una nova empenta al Centre. «Ens vam presentar per fer un altre pas endavant amb un equip paritari de dones i homes que tenim diversos objectius, el més important dels quals és aconseguir potenciar el Centre com a referent de l'excursionisme».(comunicació),(xarxes socials i grup infantil),(secretaria),(muntanya),(Bassegoda i refugis),(refugis i tresoreria),(tresoreria),(Mostra) i(Festa de Bassegoda) formen part de la junta en aquesta nova aventura.Més enllà de les activitats excursionistes , i tenint en compte les restriccions derivades de la pandèmia, el CEE organitza, com són el, la, l'i la, sense oblidar la feina de promoció i recuperació del patrimoni , ni els refugis. El CEE, amb quatre espais, és la