El procés de canvi de l'Spar Girona tindrà avui un nou episodi a Logronyo

L'aturada de la lliga pels partits de seleccions va frenar en sec l'aterratge d'Alfred Julbe a l'Spar Girona després de dos interessants, però còmodes, partits contra el Bembibre i l'Ensino Lugo que les gironines van resoldre amb victòries per més de 30 punts. Julbe vol portar l'equip «als seus màxims». I per fer això es necessita entrenaments i temps. Més temps i entrenaments dels que ha tingut fins ara i, pels capricis del calendari, tampoc tindrà d'ara endavant perquè a la cantonada ja comencen a treure el cap compromisos claus com la bombolla de l'Eurolliga a Fontajau o el partit contra el Perfumerías Avenida. Un calendari que, com a rebuda després de l'aturada de seleccions, li havia preparat a Julbe dos partits en quatre dies: el d'avui a Logronyo i el de diumenge a Fontajau contra l'Al-Qázeres. Els positius per coronavirus en el conjunt extremeny han obligat a posposar el segon d'aquests partits i, per tant, l'únic compromís de l'Uni aquesta setmana serà el d'avui a la pista del Campus Promete (19.00, Canal FEB). Un duel per al qual Alfred Juble tindrà el dubte de Sonja Vasic, que ha arribat molt adolorida dels seus compromisos amb Sèrbia i ahir no es va entrenar. «Hem tingut poc temps per reprendre els entrenaments totes juntes, bàsicament totes no hi hem estat cap dia, però això ja ho sabíem, i es tractava de recuperar ràpidament sensacions d'equip, els esquemes d'atac i detalls que ja havíem consolidat abans de l'aturada», va explicar Julbe ahir just abans de marxar en bus cap a Logronyo.

Amb el català, i exentrenador del Sant Adrià, Cèsar Aneas a la banqueta, el Campus Promete està en l'ampli vagó de la classe mitjana de la lliga (4 victòries i 6 derrotes) amb jugadores interessants com les catalanes Laia Flores, Marta Barneda i la jove Txell Alarcón, que amb només 16 anys va fer el trajecte de Sant Adrià a La Rioja acompanyant Aneas. A la plantilla del Campus també hi continua la sèrbia Adrijana Knezevic, ja gairebé definitivament establerta a Logronyo després del seu pas per Fontajau en la temporada de Miguel Ángel Ortega i Xavi Fernández a la banqueta. Ara bé, amb només tres victòries, abans de l'aturada el Campus Promete ja va moure fitxant incorporant a la nord-americana Lyn Weaver. Una quatre anotadora molt coneguda a la lliga -ha passat per Rivas, Guipúscoa o Tenerife- i que ja va aportar 16 punts i 8 rebots en només 18 minuts en la seva estreana (el Campus va derrotar el Bembibre 63-80). «Amb el canvi de l'americana s'han vist millors sensacions, no només per la seva aportació, sinó en general en tot l'equip», apuntava Julbe, que té clar que de cara al partit «el principal és respectar el rival i analitzar-lo al màxim, pensant que cada jugadora d'elles ho farà el millor possible, per poder defensar-les bé».